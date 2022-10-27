تقرير: زيادة فترات سداد العقارات لتصل إلى 8 سنوات في عام 2022

أظهرت النسخة الأحدث من التقرير السنوي لعقارماب “محرك البحث العقاري” أن الشركات العقارية في عام 2022 اتجهت إلى تقديم فترات سداد طويلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء، وذلك بعد تحليل للسوق العقاري المصري ورصد توجهاته وتفضيلات العملاء.

طبقا للتقرير، زاد متوسط فترات السداد ليصل إلى ما يزيد عن 8 أعوام في عام 2022 مقابل 4 أعوام فقط في عام 2014.

واعتمد هذا التقرير على عملاء موقع وتطبيق عقارماب الذين يزيدوا عن 2 مليون مشتري شهريا يبحثون عن عقارات للبيع وللإيجار، حيث بلغ عدد العقارات التي تم تحليلها على الموقع أكثر من 300 ألف عقار معروضة من شركات التطوير والتسويق والأفراد، مما يسمح لعقارماب بإعداد دراسات تحليلية لصفاتهم وتفضيلاتهم العقارية مع تجميع ردودهم على الاستبيانات الموسمية التي ترسل على فترات لمعرفة آرائهم.

كما اعتمدت أيضا على دراسة أسعار المطورين العقاريين المشتركين في خدمات عقارماب وعددهم أكثر من 600 مطور عقاري، كما حقق التمويل العقاري نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التمويل الممنوح من قبل شركات التمويل العقاري ما يزيد على 8 مليارات جنيه في عام 2021 مقارنة بحوالي 3.4 مليار جنيه في عام 2020، بارتفاع بلغ 138% وذلك طبقا لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تم إطلاق تقرير عقارماب السنوي 2022 في أحدث مؤتمر عقاري نظمته عقارماب حيث جمع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين مثل شركة مينا للتطوير العقاري وماونتن فيو وشركة تطوير مصر ومجموعة العتال وشركة منصات وشركة النيل للتطوير ومجموعة صروح للتطوير العقاري، إضافة إلى عدد من الشركات العقارية الرائدة.