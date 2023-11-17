تقرير: زيادة عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 4.5% عالميًا أكتوبر الماضي

كشف تقرير صادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، عن زيادة عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 4.5% ليصل إلى 4.95 مليار مستخدم، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

وقدر متوسط عدد الساعات التى يقضيها المواطنين على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بنحو ساعتين و24 دقيقة يوميًا.

وبحسب تقرير «We are social» الذي حصلت “المال” على نسخة منه، تصدرت «نيجيريا» قائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال أكتوبر بمتوسط زمني 3 ساعات و49 دقيقة يويمًا، تلتها «البرازيل» ثانيًا بنحو 3 ساعات و44 دقيقة، ثم «كينيا» بـ3 ساعات و36 دقيقة.

وحلت «الفلبين» فى المرتبة الرابعة بمعدل زمني 3 ساعات و36 دقيقة، أعقبتها «جنوب أفريقيا» خامسًا بنحو 3 ساعات و35 دقيقة، تلتها «كولومبيا» سادسًا بـ3 ساعات و23 دقيقة يوميًا.

وتمركزت «شيلي» فى المرتبة السابعة عالميًا فى استخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعى خلال أكتوبر الماضى، بمتوسط زمني 3 ساعات و20 دقيقة.

تصدرت منصة «فيسبوك» قائمة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في مختلف دول العالم خلال أكتوبر الماضى، بواقع 3 مليار و30 مليون مستخدم.

وجاء موقع “يوتيوب” المتخصصة فى عرض ومشاهدة مقاطع الفيديوهات، فى المرتبة الثانية بإجمالى 2 مليار و491 مليون مستخدم، تلتها «واتس أب» و«انستجرام» فى المركز الثالث بواقع 2 مليار زائر لكل منهما.

وحصدت منصة “وي شات” المرتبة الرابعة مسجلة نحو مليار و327 مليون مستخدم، أعقبتها «تيك توك» فى المركز الخامس بنحو مليار و218 مليون.

وتمركزت منصة “ماسنجر – فيسبوك” فى المرتبة السادسة بقائمة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا فى مختلف دول العالم، بإجمالى مليار و36 مليون مستخدم خلال أكتوبر الماضى.

3.03 مليار مستخدم لـ«فيسبوك»

بلغ إجمالى عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نحو 3.03 مليار مستخدم عالميًا خلال شهر أكتوبر الماضى.

ورصدت «المال» قائمة الدول الأكثر وصولاً لاعلانات موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» فى مختلف دول العالم؛ إذ تصدرت الهند ترتيب دول العالم بنحو 385 مليون و650 ألف مستخدم، وجاءت «الولايات المتحدة الأمريكية» فى المرتبة الثانية عالميًا فى عدد الزيارات على منصة «فيسبوك» بإجمالى 188 مليون و600 ألف مستخدم.

وحلت «أندونيسيا» فى المرتبة الثالثة بنحو 136 مليون و350 ألف زائر، تلتها «البرازيل» فى المركز الرابع بواقع 111 مليون و750 ألف مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى الدخول على منصة «فيسبوك» بإجمالى 94 مليون و800 ألف زائر، تلتها «الفلبين» فى المركز السادس بمعدل 94 مليون و650 ألف مستخدم.

وحصدت «فيتنام» المرتبة السابعة بإجمالى 94 مليون و650 ألف زائر، تبعتها «بنجلاديش» فى المركز الثامن بنحو 58.1 مليون مستخدم.

وحلت «تايلند» فى المرتبة التاسعة بقائمة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لمنصة التواصل الاجتماعى «Facebook» بإجمالى نحو 53.3 مليون زائر.

واحتلت مصر المرتبة العاشرة عالميًا فى معدل الوصول عبر الإعلانات المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بإجمالى 49.3 مليون مستخدم خلال الشهر الماضى.

عدد مستخدمي «يوتيوب» يصل إلى 2.49 مليار عالميًا

بلغ إجمالي عدد المستخدمين لموقع «يوتيوب» المتخصص لعرض ومشاهدة مقاطع الفيديوهات، إلى 2.49 مليار زائر عالميًا خلال أكتوبر الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social»، اعتلت «الهند» قائمة أكثر الدول وصولاً عبر إعلانات منصة «يوتيوب» بإجمالي 462 مليون زائر خلال الشهر الماضى.

وجاءت «الولايات المتحدة الأمريكية» المرتبة الثانية عالميًا فى عدد الزيارات والدخول على منصة «يوتيوب» بإجمالى 239 مليون مستخدم.

وحلت «البرازيل» في المرتبة الثالثة بنحو 144 مليون زائر، تلتها «أندونيسيا» فى المركز الرابع بواقع 139 مليون مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى الدخول على منصة «يوتيوب» بإجمالي 83.1 مليون زائر، تلتها «اليابان» فى المركز السادس بمعدل 78.6 مليون مستخدم.

وتمركزت «باكستان» فى المرتبة السابعة بإجمالي 71.7 مليون زائر خلال شهر أكتوبر الماضى، تبعتها «ألمانيا» في المركز الثامن بنحو 67.8 مليون مستخدم.

وحلت «فيتنام» المرتبة التاسعة بقائمة أكثر الدول في أعداد الزيارات والدخول عبر الاعلانات المتداولة لمنصة «يوتيوب» بإجمالى 63 مليون زائر، تبعتها «الفلبين» في المركز العاشر بنحو 58.1 مليون مستخدم.

وحصدت «تركيا» في المرتبة الحادية عشر بإجمالي 57.5 مليون زائر، أعقبتها «المملكة المتحدة» في المركز الثاني عشر بنحو 56.2 مليون مستخدم.

وجاءت «فرنسا» فى المرتبة الثالثة عشر مسجلة نحو 50.7 مليون مستخدم، تبعتها «مصر»في المركز الرابع عشر بإجمالي 44.7 مليون زائر.

حصدت كوريا الجنوبية المرتبة الخامسة عشر بقائمة أكثر الدول في أعداد الزيارات والدخول عبر الاعلانات المتداولة لمنصة «يوتيوب» بنحو 44.3 مليون زائر خلال أكتوبر الماضى.

مصر تحصد المركز الـ18 عالميًا في وصول إعلانات «إنستجرام»

حصدت مصر فى المركز الثامن عشر عالميًا فى معدل وصول إعلان موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» خلال أكتوبر الماضي، بإجمالي نحو 19.3 مليون مستخدم.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، بلغ إجمالى عدد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» نحو 1.64 مليار زائر خلال شهر أكتوبر الماضى.

ورصدت “المال” ترتيب الدول الأكثر وصولا لإعلانات منصة «انستجرام»، إذ تصدرت «الهند» قائمة الدول الأكثر وصولاً عبر الاعلانات المتداولة عبر منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» بإجمالى 358 مليون و550 ألف زائر، تبعتها «الولايات المتحدة الأمريكية» في المركز الثاني بنحو 158 مليون و450 ألف مستخدم.

وجاءت «البرازيل» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 122 مليون و900 ألف مستخدم، تلتها «أندونيسيا» في المركز الرابع بواقع 104.8 مليون زائر.

وحلت «تركيا» فى المرتبة الخامسة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» بإجمالي 56 مليون و700 ألف زائر، أعقبتها «اليابان» فى المركز السادس بنحو 54 مليون و950 ألف مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة السابعة عالميًا بقائمة أكثر الدول في عدد الزيارات على منصة «انستجرام» بإجمالي 45 مليون و800 ألف زائر.

حصدت «ألمانيا» المرتبة الثامنة بإجمالي 31 مليون و550 ألف مستخدم، تبعتها «المملكة المتحدة» في المركز التاسع بنحو 31 مليون و300 ألف زائر.

وظهرت «إيطاليا» فى المرتبة العاشرة بإجمالي 28 مليون و900 مليون زائر، تبعتها «الأرجنتين» في المركز الحادي عشر بواقع 27 مليون و500 ألف مستخدم.

وحلت «فرنسا» في المرتبة الثانية عشر مسجلة نحو 27 مليون و450 ألف زائر، تبعتها «أسبانيا» فى المركز الثالث عشر بواقع 24 مليون و950 ألف مستخدم.

وتمركزت «كوريا الجنوبية» فى المرتبة الرابعة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» بإجمالى 23.1 مليون زائر خلال أكتوبر الماضى.

تتصدرها «الولايات المتحدة الأمريكية».. 1.22 مليار مستخدم لمنصة «تيك توك» عالميًا

بلغ إجمالي عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» نحو 1.22 مليار مستخدم عالميًا خلال أكتوبر الماضى.

وتصدرت «الولايات المتحدة الأمريكية» دول العالم في الوصول عبر الإعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» بإجمالى 143 مليون و408 ألف مستخدم خلال أكتوبر الماضى.

وجاءت «إندونيسيا» في المرتبة الثانية عالميًا فى الوصول لاعلانات منصة «تيك توك» بواقع 106 ملايين و518 ألف مستخدم خلال الشهر ذاته.

وجاءت «البرازيل» في المرتبة الثالثة بإجمالي 94 مليون و960 ألف زائر، تبعتها «المكسيك» فى المركز الرابع بمعدل وصل إلى 68 مليون و898.5 ألف مستخدم.

وتمركزت «فيتنام» فى المرتبة الخامسة عالميًا بإجمالي 62 مليون و616 ألف مستخدم، تبعتها «روسيا» فى المركز السادس بإجمالي 59 مليون و121 ألف زائر.

واحتلت «باكستان» المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر فى عدد الزيارات على منصة «تيك توك» بواقع 48 مليون و122 ألف مستخدم، تلتها «الفلبين» في المركز الثامن بإجمالى 39 مليون و848.5 ألف زائر خلال أكتوبر الماضى.

وتمركزت «تايلند» فى المرتبة التاسعة عالميًا فى عدد الزيارات على منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» بإجمالى 38 مليون و88 ألف مستخدم، تبعتها «تركيا» فى المركز العاشر بنحو 35 مليون و746 ألف زائر.

عدد مستخدمي منصة «ماسنجر» يصل إلى 1.04 مليار مستخدم

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، عن وصول عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» إلى 1.04 مليار مستخدم في مختلف دول العالم خلال أكتوبر الماضى.

أعتلت «الهند» صدارة دول العالم في الوصول عبر الإعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» بواقع 124 مليون و400 ألف مستخدم خلال الشهر الماضى.

واقتنصت «المسكيك» المرتبة الثانية عالميًا فى الوصول لاعلانات موقع التواصل الاجتماعى «ماسنجر – فيسبوك» خلال أكتوبر الماضى، مسجلة نحو 62 مليون و550 ألف مستخدم، تلتها «الفلبين» للمركز الثالث بنحو 62 مليون و250 ألف مستخدم.

وحلت «فيتنام» فى المرتبة الرابعة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعى «ماسنجر» حول العالم بنحو 59 مليون زائر، تلتها «البرازيل» فى المركز الخامس بواقع 58 مليون و150 ألف مستخدم.

وحلت «تايلاند» فى المرتبة السادسة عالميًا في استخدام منصة «ماسنجر» بواقع 39.6 مليون مستخدم خلال أكتوبر الماضى.

وحصدت مصر المرتبة السابعة عالميًا بقائمة الدول وصولا عبر الإعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» بإجمالى 38 مليون و650 ألف مستخدم.

وصعدت «أندونيسا» للمرتبة الثامنة عالميًا بإجمالى 29.9 مليون زائر، تبعتها «بنجلادش» فى المركز التاسع بواقع 28 مليون و850 ألف مستخدم.

احتلت «المملكة المتحدة» فى المرتبة العاشرة بقائمة الدول الأكثر وصولاً لاعلانات مواقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر – فيسبوك» بواقع 28 مليون و250 ألف مستخدم خلال أكتوبر الماضى.