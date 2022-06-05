تقرير: زيادة أهمية خدمة العملاء عبر الإنترنت لدى شركات التأمين لسهولتها



كشف تقرير صادر عن The Direct Marketing Association، أن سهولة استخدام قنوات توزيع متعددة مثل ماسنجر وواتساب وفايبر وتليجرام والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح حافزاً لعملاء التأمين.

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أنه بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير أن خدمة العملاء عبر الإنترنت لدى شركة التأمين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. حيث أوضح التقرير الذي شمل 2000 مواطن أمريكي أن 67٪ من المشاركين ذكروا أنهم يتوقعون أن يكون لدى كل شركة تأمين قناة لخدمة العملاء عبر الإنترنت.

أهمية استخدام أسلوب التسويق الشامل لتحسين تجربة العملاء

ولفت الاتحاد إلى أن التقرير أكد أن ازدياد أهمية دور خدمة العملاء في عصر التحول الرقمي الذي نعيشه الآن، فقد أوضح التقرير السابق الإشارة إليه أن 54٪ من المشاركين ذكروا أنهم يفضلون استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في الوصول لموظفي خدمة العملاء بدلاً من تلقي المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني.

وأثبتت استراتيجية خدمة العملاء من خلال قنوات متعددة نجاحها في مختلف الصناعات. فعلى سبيل المثال أثبتت روبوتات المحادثة التي تحل محل الأشخاص في أدوار خدمة العملاء في البنوك الكبرى وشركات الاتصالات نجاحاً كبيراً في أداء هذا الدور.

ويعزز هذا دراسة أجرتها شركة Oracle، حيث ذكرت أن 71٪ من العملاء يفضلون التفاعل مع ممثلي خدمة العملاء من خلال المراسلة.

خدمات إدارة الأخطار

تعد خدمات إدارة الأخطار الدعامة التأمينية لتحديد العملاء والتي ترتبط بشكل أساسي بتطبيقات الهاتف المحمول، حيث يمكن استخدامها لمراقبة موقع العميل المؤمن عليه من خلال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومشاركة العديد من المعلومات الاكتتابية التي تساعد شركات التأمين في تقييم الخطر.

وتساهم نماذج التأمين المحدثة فى توفير تغطيات مرنة لتناسب احتياجات العملاء واستخدام أسلوب التأمين من نظير إلى نظير P2P، بجانب منتجات التأمين متناهي الصغر وتوفير خيارات قابلة للتطبيق على المدى الطويل.

يتمتع العملاء الآن بطرق أسهل للتفاعل مع شركات التأمين، لذا بدأت شركات التأمين في البحث عن طرق مبتكرة للتفاعل مع العملاء خاصة تطبيقات الهواتف المحمولة، ويمكن أن تكون هذه التطبيقات أكثر ملاءمة للعملاء حيث تسمح لهم بإدخال بيانات وثائقهم أثناء التنقل أو أثناء وجودهم بمنازلهم دون الحاجة إلى الاتصال بشركة التأمين.