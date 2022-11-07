تقرير رواد المناخ: إنفاق 19.2 مليار دولار لحماية الغابات ومنع تدهور الأراضي

كشف تقرير صادر عن رواد المناخ، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، أنه خلال مؤتمر cop 26 الماضي التزمت أكثر من 140 دولة التي يوجد بها أكثر من 90٪ من الغابات في العالم بالعمل معًا لوقف فقدان الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030، بدعم تمويلي يبلغ 19.2 مليار دولار من الأموال العامة والخاصة.

وتابع التقرير الذي وصل “المال”، أن هذا الالتزام تم تعزيزه بإطلاق شراكة قادة الغابات والمناخ (FCLP)، وستوحد الشراكة الجديدة العمل من قبل الحكومة وقطاع الأعمال وقادة المجتمع، وتسليط الضوء على التقدم العالمي في COP 27 وكل عام حتى 2030.

وذكر التقرير أن الشراكة تهدف الى الحد من إزالة الغابات واستعادتها والحفاظ عليها وإدارتها بشكل أفضل، والمناظر الطبيعية للحد من التعرض لتأثيرات تغير المناخ وتخزين الكربون في الأرض، بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم سبل العيش بشكل يحمي التنوع البيولوجي مع تعزيز الإنتاجية الزراعية من أجل خفض انبعاثات الكربون و دعم صلابة الاقتصادات والمجتمعات في مواجهة آثار التغيرات المناخية بشكل عام.

وأكد التقرير أنه سيتم انعقاد الاجتماع الأول للشراكة قادة الغابات والمناخ في COP 27 ، والبلدان الأعضاء التي تمثل مجموعة من المناطق، ومناطق الغابات ، حيث ستركز المراكز الاقتصادية والمالية دعمها المشترك على التحول المرجو في مجالات العمل.

كما يشمل هذا التعاون أسواق الكربون عالية النزاهة بالنسبة للغابات، وبناء اقتصادات قوية تساهم في عالم صافي الانبعاثات، وتأمين وحماية حقوق حيازة الغابات للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وتوسيع نطاق الجهود للحفاظ عليها وإدارتها بشكل مستدام.

وسيعمل الأعضاء بشكل وثيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وقادة المجتمع لتنفيذ وتوسيع نطاق الحلول المتعلقة بإزالة الغابات والإدارة المستدامة للغابات واستخدام الأراضي، والتي تعكس وطنية كل عضو والأولويات وكذلك مدى إلحاح أزمة المناخ العالمية. اليوم تثبت المؤسسات المالية الرائدة من اليابان إلى النرويج إلى البرازيل أنه يمكن تحقيق ذلك.

أكد الموقعون على اتفاقية FSDA الخاصة بالغابات على المضي قدما نحو التنفيذ من خلال تكثيف نشاط المشاركة والعمل مع صانعي السياسات ومقدمي البيانات.

من بين الأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى FSDA في عام 2022 مجموعة SouthBridge ، أول مؤسسة مالية أفريقية تنضم إلى المبادرة ، Banco Estado de Chile و London CIV و GAM Investments.

حدث السور الأزرق رفيع المستوى

يلتزم رؤساء الدول والقادة بتحقيق اقتصاد أزرق مستدام في إفريقيا بدعوة من رئيس سيشيل، وويفيل رامكالوان ، الرؤساء ووزراء تنزانيا وموزمبيق وكينيا وفرنسا وكذلك كبار مسؤولين من مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومنتدى الاقتصاد العالمي ورواد المناخ والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة حيث جدد الجميع دعم مبادرة السور الأزرق العظيم.

كما سيعبر المشاركون عن التزام دولهم بالحفاظ على الموارد البحرية في إطار مبادرة السور الأزرق العظيم Great Blue Wall ، وهي شبكة هي الأولى من نوعها فيما يتعلق بالبيئة البحرية التي تساعد التنوع البيولوجي على التعافي مع توفير الدخل المستدام والمساعدة في حماية المجتمعات من آثار تغير المناخ. سيعزز المسؤولون على مستوى الدولة وكبار المسؤولين التقدم المحرز منذ إطلاق مبادرة في COP26 في غلاسكو بما في ذلك: – الحماية الرسمية لسيشيل لـ 30٪ من منطقتها الاقتصادية الخالصة كمناطق محمية بحرية والتزامها بالحفاظ على 100٪ من أعشابها البحرية بحلول عام 2030

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– التزام تنزانيا بإنشاء Tanga-Pemba Seascape مع التعاون العابر للحدود مع شيموني الكيني –

ستعلن الدول الشريكة في GBW أيضًا عن تحدى إطلاق السور الأزرق العظيم في عام 2023. التحدي الذي سيهدف إلى اكتشاف رواد الأعمال الإيكولوجيين المبتكرين ودعمهم لتسريع وتوسيع نطاق أنشطتهم وتأثيرها.

مركز الصلابة

مركز الصلابة هو مقر حملة السباق نحو الصلابة ويتم إطلاقه مع إطلاق جولة جديدة من تمويل المنح التحفيزية للمنظمات لتقديم إجراءات الصلابة لمجتمعاتهم وقادة السكان الأصليين من أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.

يمكن الوصول إلى المركز في المنطقة C إلى جانب المشاركة الافتراضية مع أكثر من 3000 مسجل للمشاركة على المنصة الافتراضية.

يقوم رواد الأمم المتحدة للمناخ رفيعة المستوى المعنيون بتعزيز وتقوية إشراك أصحاب المصلحة من غير الأطراف في التعاون مع الأطراف ، لتحقيق تقدم في أهداف اتفاقية باريس من خلال ربط عمل الحكومات مع الكثير الإجراءات الطوعية والتعاونية المتخذة من قبل المدن والمناطق والشركات والمستثمرين و المجتمع المدني .

في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف ، قررت الدول تعيين اثنين من رواد المناخ رفيعي المستوى. الرواد الحاليون هم الدكتور محمود محيي الدين ونايجل توبينج حيث يعملون مع شراكة مراكش، فهم يبنون على ما سبق للمشاركة مع أصحاب المصلحة من غير الأطراف وتفعيل “حلقة الطموح” مع الحكومات، وتم تصميم عملهم بشكل أساسي لتشجيع التحول التعاوني نحو اقتصاد خال من الكربون حتى نتمكن جميعًا من الازدهار في عالم صحي ومرن وصفري الانبعاثات.