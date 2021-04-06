اقتصاد وأسواق

تقرير رسمي : 3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس في مارس

عن صادرات وواردات تضمنت سلع استراتيجية ومستلزمات إنتاج
منى عبدالباري 11:43 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 11:43 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أوضح أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في مارس الماضي بلغت 3.238 مليار جنيه.

الإفراج عن مشمول 7747 شهادة جمركية

وأشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 7747 شهادة جمركية خلال شهر مارس الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والسيارات وقطع غيارها، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.

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أضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر مارس الماضي بلغت 920.922 مليون جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2.15 مليار جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 277.237 مليون جنيه.

أوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر مارس الماضي بتصدير مشمول 3537 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 5.994 مليارات جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، وغيره.

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وأكد علىتحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في مارس الماضي بنحو 4.471 مليون جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 7.245 ملايين جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 13.132 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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