تقرير رسمي: 2.8 مليون فدان مزروعة بالقمح

الصاوي أحمد

تلقى الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من رئيس قطاع الخدمات الزراعية ومدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، حول إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح على مستوى الجمهورية، والتي بلغت حتى الآن 2.8 مليون فدان، مقارنة بـ2.7 مليون فدان في الفترة المقارنة من الموسم الماضي.



وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يصل إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول على مستوى الجمهورية، وحتى نهاية الموسم حوالي 3.25 مليون طن.



وبحسب التقرير، فإن أعلى المحافظات المزروع بها المحصول وحتى تاريخه هي: الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية، والفيوم، وبلغت المساحات المزروعة بها: 404 آلاف، و328 ألفا، و251 ألفا، و249 ألفا، و233 ألفا، و206 آلاف طن على الترتيب.



من جانبه، أكد وزير الزراعة أنه تم هذا الموسم تطبيق منظومة تقاوي القمح الجديدة، والخاصة بإلغاء درجة المسجل من نظام التقاوي، لحصول المزارع على تقاوي معتمدة ذات نقاوة عالية، بعد درجة الأساس مباشرة، حيث تم تطبيقها على مساحة نصف مليون فدان، لافتاً الى أن ذلك سيساهم في زيادة إنتاجية القمح.



وقال إن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ما زالت تواصل دورها بكل المحافظات، لنشر التوصيات السليمة والممارسات الزراعية الجيدة للمزارعين، بما سيسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخولهم.



وأكد الوزير أنه تم تكليف مديري المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح، خلال كافة مراحل عمليات الإنتاج من زراعة وحصاد وحتى توريد المحصول، من خلال النزول الدائم للمزارعين في الحقول والتأكد من وصول مستلزمات الإنتاج لهم.

