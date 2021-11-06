اقتصاد وأسواق

تقرير رسمي: 2.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد خلال أكتوبر

صادرات وواردات سلع استراتيجية ومستلزمات إنتاج
منى عبدالباري 3:13 م, السبت, 6 نوفمبر 21 3:13 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، المُحصلة في جمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت نحو 2.821 مليار جنيه.

صادرات وواردات سلع استراتيجية ومستلزمات إنتاج

أشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية لـ جمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام ، أفرجت عن مشمول 7633 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر أكتوبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسيارات.

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أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 475.346 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2.346 مليار جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، بتصدير مشمول 653 بيانًا جمركيًا صادر بمختلف النظم الجمركية بعدد حاويات بلغ حوالي 4000 حاوية، بقيمة إجمالية بلغت 2.72 مليار جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 752 ألف جنيه.

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وأشار إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت نحو 2.821 مليار جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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