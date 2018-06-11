تقرير رسمى: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 3.1 مليون طن

"البنا": اتخذنا إجراءات لرفع قابلية المحصول للتصدير والاستهلاك المحليالصاوي أحمدكشف تقرير رسمي للإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عن ارتفاع جملة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة الى مختلف دول العالم خلال الموسم الحالي، حيث بلغ حتى الآن حو

“البنا”: اتخذنا إجراءات لرفع قابلية المحصول للتصدير والاستهلاك المحلي





الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي للإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عن ارتفاع جملة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة الى مختلف دول العالم خلال الموسم الحالي، حيث بلغ حتى الآن حوالي 3 مليون و 103 ألف طن، وذلك بزيادة ملحوظة عن ما تم تصديرة خلال نفس الفترة العام الماضي.

وأوضح التقرير ان هذا الموسم شهد طفرة كبيرة في صادرات مصر من الموالح والبطاطس، حيث بلغ اجمالي ما تم تصديره من الموالح حتى الآن حوالي 1 مليون و 238 ألف و 556 طن، بينما بلغ إجمالي ما تم تصديره الى الآن من البطاطس حوالي 702 ألف و 925 طن، كذلك تصدير 165 ألف و 156 طن من البصل الطازج حتى الآن، ذلك فضلاً عن ارتفاع صادرات مصر من محاصيل: الفاصوليا، الفراولة، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الرمان، المانجو، الجوافة، والعنب.

ومن جهته أرجع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، تلك الزيادة الى الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية، لضمان سلامة وجودة الحاصلات الزراعية المصرية، ورفع قابليتها للتصدير والسوق المحلي على حد سواء، من خلال عدد من الاجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، للتأكد من تنفيذ كافة التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وبالتالي جودة المحاصيل، بما يحافظ على السمعة التصديرية لمصر عالمياً.

وأوضح البنا ان مصر نجحت مؤخراً من خلال هذه الإجراءات في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج في عدد كبير من الدول وخاصة: الصين، الفلبين، كندا، نيوزيلندا، ميانمار، نيجيريا، تايوان، اليابان، اندونيسيا، فضلاً عن نجاح الجهود والمساعي من أجل رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية في بعض الدول وعلى رأسها دول الخليج العربي، والتي تأكدت من سلامة الاجراءات المصرية وجودة محاصيلها الزراعية، بالإضافة الى اشادة الاتحاد الاوروبي بالصادرات الزراعية المصرية.