تقرير: دول الخليج تستخدم الثروات النفطية لبناء شراكات اقتصادية مع جيرانها في المنطقة

تستخدم دول الخليج النفطية الكبيرة، الثروات المكتسبة حديثًا، والتي جنتها نتيجة حرب أوكرانيا لبناء جسور اقتصادية مع جيرانها من الدول الفقيرة، والذين اعتبر الخليج بعضهم خصومًا في السابق، بحسب تقرير لشبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

يتصدر هذه الاستثمارات، المملكة العربية السعودية والإمارات وكلاهما يجني عائدات هائلة من ارتفاع أسعار النفط هذا العام ، ويرسخان أنفسهما في البلدان التي واجهت اضطرابات في بعض أجزائها بسبب الضائقة الاقتصادية.

قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن مصدري الطاقة في الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج، من المتوقع أن يشهدوا مكاسب غير متوقعة بنحو تريليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة على خلفية الطفرة النفطية هذا العام.

وقال مايكل مادويل، رئيس معهد صندوق الثروة السيادية في لاس فيجاس، لـCNN إن المال له تأثير كبير، وأضاف أنه “يمكن استخدام صناديق الثروة السيادية كأدوات للسياسة الخارجية، كنوع من القوة الناعمة”.

محللون : دول الخليج تتبع نهجا جديدا لضمان الاستقرار الإقليمي

يقول محللون إن دول الخليج تتبع نهجا جديدا لضمان الاستقرار الإقليمي، من خلال تعزيز الاقتصادات الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط عبر الاستثمارات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمموليها.

وقال أيهم كامل، رئيس فريق أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا، إن “الهيكل الحالي بالتأكيد تطور من الأيام التي كان يُنظر فيها إلى القوة الصلبة على أنها أكثر فاعلية”.

صندوق الاستثمارات العامة السعودى يؤسس خمس شركات إقليمية بقيمة 24 مليار دولار

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة، يؤسس خمس شركات إقليمية بقيمة 24 مليار دولار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

من البنية التحتية والتطوير العقاري إلى الاتصالات والتكنولوجيا، تستهدف الاستثمارات الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة البحرين والعراق وعُمان والأردن والسودان ومصر.

قال حسين إيبش، الباحث المقيم البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: “هذا جزء من جانب القوة الناعمة واللزجة للابتعاد الاستراتيجي والتكتيكي عن عقد من المواجهة والصراع بدأه الربيع العربي”.

جاء إعلان صندوق الاستثمارات العامة في اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض. وفي بيان له، قال صندوق الاستثمارات العامة إنه ينتهج “استراتيجية للبحث عن فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. وأضاف أن الاستثمارات تهدف أيضا إلى “تنويع مصادر إيرادات المملكة العربية السعودية”.

كان العام الماضي جيدًا بشكل عام للمستثمرين المملوكين للدولة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير Global SWF السنوي لعام 2022، حيث توسع حجم صناعة صناديق الثروة السيادية بنسبة 6% في عام 2021 وللمرة الأولى في التاريخ تجاوز حاجز 10 تريليون دولار.

صناديق الثروة الإماراتية على وجه الخصوص هي في طليعة الصناعة. وقالت Global SWF إن الدولة الخليجية تدير نحو 1.3 تريليون دولار من خلال صناديقها الاربع.

مصر واحدة من وجهات الاستثمار الإقليمية الرئيسية لكل من أبوظبي والرياض

كانت مصر واحدة من وجهات الاستثمار الإقليمية الرئيسية لكل من أبوظبي والرياض.

في أغسطس ، أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) ، إحدى صناديق الثروة في الإمارة، عن عدد من الاستثمارات في الشركات المدرجة في البورصة في مصر، “بناءً على التزامها طويل الأجل بالاستثمار في النمو الاقتصادي للبلاد من خلال منصة الاستثمار الاستراتيجي المشترك التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار”.

كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC) في أغسطس، وهي شركة مكرسة للاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري. واشترت SEIC حصصا قيمتها 1.3 مليار دولار في أربع شركات مصرية.

لقد أثبتت اليد الدبلوماسية المالية لدول الخليج فعاليتها بالفعل في بعض البلدان. كانت تركيا ذات يوم منافسًا إقليميًا، وهي الآن حليف اقتصادي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال كامل: “حتى مع الخصوم، ترى دول الخليج الآن في أصولها المالية بمثابة رافعات مهمة محتملة في بناء الجسور وتحفيز سياسات أكثر اعتدالًا في هذه البلدان”. وأضاف “لقد أتى التقارب مع تركيا باستثمارات قيمة أو ضخ مالي.”

في مواجهة أزمة عملة قاسية في الداخل، يأتي إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في وقت مناسب لأنقرة.

في العام الماضي، أنشأت الإمارات صندوقًا استثماريًا بقيمة 10 مليارات دولار “لدعم الاقتصاد التركي وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين”.

وتبع ذلك عدد من الاتفاقيات الأخرى بين ADQ الإماراتي وصندوق الثروة التركي (TWF) ، مع التخطيط لاستثمارات كبيرة في رأس المال الاستثماري والشركات ذات الإمكانات عالية النمو في تركيا.