تقرير دولي: 399 سفينة مزودة بأجهزة تنقية الوقود خلال 2022

تتسابق خطوط الملاحة العالمية، على زيادة السفن التي يتم تركيب أجهزة تنظيف للوقود الخاص بها، وذلك وفقا لتقرير أصدرته منظمة منظمة البيمكو ”BIMCO ”، والتي تعد أهم اتحاد شحن دولي في العالم .

وتوقعت المنظمة حدوث موجه جديدة في تركيبات أجهزة تنظيف الوقود للسفن خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع متطالبات المنظمة البحرية العالمية، للحد من زيادة انبعاثات الكربون الناتجة عن السفن.

وذكر التقرير، أن نحو 399 سفينة على مستوى العالم قامت خلال العام الماضي 2022 يتركيب أجهزة تنقية الوقود، وذلك بانخفاض قدره 24٪ على أساس سنوي ، وبذلك يصل قرابة 13٪ من السفن الضخمة والحاويات أصبحت مزودة بأجهزة تنظيف للوقود .

وأشار التقرير، إلى أنه بالرغم من انخفاض المعدلات فمن المقرر أن تزداد حصة السفن المزودة بأجهزة تنقية الوقود في السنوات القادمة حيث من المتوقع أن يكون لدى 17٪ من السفن في دفاتر طلبات أحواض بناء السفن جهاز تنقية للغسيل “.

منذ أول يناير 2020، كان على السفن استخدام وقود عالي الكبريت أو منخفض الكبريت (مثل ULSFO أو VLSFO) للامتثال لحدود انبعاثات الكبريت، ومع ذلك ، يمكن للسفن الاستمرار في استخدام زيت الوقود الثقيل الأقل تكلفة (HFO) إذا قامت بتركيب جهاز تنقية الوقود.

وذكر التقرير أن الوقود وقود منخفض الكبريت النظيف كان في 31 ديسمبر 2019 ، أي قبل يوم واحد من تنفيذ لائحة المنظمة البحرية الدولية الجديدة، 347 دولارًا أمريكيًا / طن، ليقفز مؤخرا ويصل الى 400 دولار بعد زيادة الطلب من السفن العالمية.

ووصلت حجم السفن من ناقلات النفط الخام أعلى معدل تركيب حيث تم تركيب أجهزة تنقية الوقود بنسبة 32٪ من السفن العالمية.

وتستهدف المنظمة البحرية العالمية، تقليل استخدام أجهزة تنظيف الوقود لخفض انبعاثات الكبريت حيث ستزيد جهود إزالة الكربون من استخدام أنواع الوقود البديلة المتوافقة مع الكبريت”.

وأقرت المنظمة البحرية الدولية IMO أنها سوف يتم تفعيل قرارتها، بالنسبة لرصد ومتابعة الانبعاثات الكربونية من السفن حمولات 5000 طن فأكثر.

يذكر أنه فى 2015 أصدرالبرلمان الأوروبى بعض القواعد الجديدة لرصد ومتابعة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السفن، التى تأتى إلى موانئ دول الاتحاد، تبعتها فى 2016 بإرساء قواعد للمتابعة وإصدار شهادة التوافق للسفن.

وأصدرت المنظمة البحرية الدولية IMO القرار رقم 278، 282 لسنة 2016 والخاص بنظام رصد ومتابعة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السفن.

وأقرت المنظمة البحرية الدولية IMO أنها سوف يتم تفعيل قرارتها، بالنسبة لرصد ومتابعة الانبعاثات الكربونية من السفن حمولات 5000 طن فأكثر.

وفي يناير 2019، تم تحديد قرابة 50 ألف سفينة على مستوى العالم، تحتاج إلى أجهزة تنظيف وقود .

من ناحية أخرى أعلنت العديد من التقارير الاقتصادية عن أن هناك إجماع على أن الغاز الطبيعى المسال، هو أفضل حل للخطوط الملاحية ومشغلى السفن حاليا ومستقبلا، بسبب نمو البنية التحتية للغاز الطبيعى المسال فى جميع أنحاء العالم.