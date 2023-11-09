تقرير دولي : 20% من سفن الحاويات عالميا تزيد عمرها عن 20 عاما

قالت شركة Alphaliner المتخصصة في أبحاث النقل البحري، إن 20٪ من أسطول سفن الحاويات العالمية يبلغ عمره 20 عامًا أو أكثر.

وتشير التقديرات إلى أن 1200 سفينة من الأسطول النشط المكون من 5890 سفينة يبلغ عمرها 20 عامًا على الأقل، ويشمل ذلك حوالي 2.9 مليون حاوية نمطية.

وحسب تقرير ” ترجمته المال ” فان العديد من هذه السفن القديمة صغيرة نسبيًا، حيث يوجد 314 سفينة فقط بسعة 3000 حاوية مكافئة وما فوق، في حين أن 886 سفينة بسعة أقل من 3000 حاوية مكافئة.

كما ذهب التقرير، إلى أن الخط السويسري MSC يعد أكبر مالك لسفن الحاويات القديمة، حيث يمتلك المشغل الذي يقع مقره في جنيف حاليًا 212 سفينة بسعة 718000 حاوية مكافئة، أي ما يقرب من 25٪ من السفن الموجودة التي يبلغ عمرها 20 عامًا وما فوق.

كما لاحظت Alphaliner، “من اللافت للنظر أن 145 سفينة من أصل 330 سفينة مستعملة اشترتها MSC منذ أن شرعت في موجة شراء تاريخية في أغسطس 2020 هي سفن حاويات يبلغ عمرها 20 عامًا أو أكثر.”

في هذا الشهر” نوفمبر “، اشترت MSC السفينة MSC Magnitude VII التي تم بناؤها عام 2003 والتي تبلغ سعتها 6,976 حاوية مكافئة ( والتي كان اسمها Northern Magnitude) من شركة Norddeutsche Reederei.

كما تعد شركة ميرسك لاين ثاني أكبر مالك للحمولة الأقدم، مع 48 سفينة في هذه الفئة العمرية، تليها شركة إيفرجرين (36 وحدة)، والناقلة الإندونيسية تانتو إنتيم لاين (23) وهاباج لويد (20).

وفيما يتعلق بمزودي الحمولة، فإن شركة Global Ship Lease هي المالك غير العامل الذي يمتلك أكبر عدد من السفن القديمة، مع 25 سفينة يبلغ عمرها 20 عامًا وما فوق، تليها Costamare وConbulk وDanaos مع 15 سفينة لكل منها.

ونظراً للعدد الكبير من السفن القديمة في الأسطول الحالي، ينبغي أن تكون هناك إمكانية هدم عالية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كما أنه مع ذلك، فقد ذكرت Alphaliner أن العديد من هذه السفن، التي هي في حالة جيدة، يمكن أن تستمر في التداول في الأسواق التي لا يوجد فيها سوى القليل من الاستبدال.

ومن المتوقع أن تصل عمليات تسليم السفن الجديدة إلى 2.4 مليون حاوية مكافئة هذا العام، و3 ملايين حاوية مكافئة في عام 2024، وما يقرب من 2 مليون حاوية مكافئة في عام 2025، مقارنة بمليون حاوية مكافئة من القدرات الجديدة التي يتم تسليمها في المتوسط كل عام على مدار العقد الماضي.

على هذا النحو، ذهب التقرير، إلى أنه يجب أن يكون التخلص من السفن القديمة أكثر طموحًا حتى يكون له أي تأثير ملموس على الطاقة الفائضة سريعة الارتفاع.