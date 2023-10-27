تقرير دولي: 14.2 عام أعلى متوسط عمر مسجل تصل إليه سفن الحاويات

كشف تقرير صادر عن إحدى شركات تحليل النقل البحري العالمية “بيمكو”، عن وصول سفن الحاويات إلى أعلى متوسط عمر لها حتى الآن وهو 14.2 عام، وهو ما يعد أعلى متوسط عمر لقطاعات الشحن الرئيسية الثلاثة.

ونص التقرير الذي ترجمته “المال” أن بلغ متوسط عمر أسطول البضائع الجافة 11.9 عام، في حين يبلغ متوسط عمر الناقلات الخاصة بالبترول إلى 12.8 عامًا”.

وارتفع متوسط عمر أسطول الحاويات بمقدار 4.3 سنوات خلال السنوات الـ 13 الماضية، حيث وصل متوسط العمر إلى أدنى مستوى له مؤخرًا وهو 9.9 سنوات في أغسطس 2010.

ولم تكن السفن التي تم تسليمها وعددها 2516 سفينة، وتمت إعادة تدوير 1384 سفينة منذ ذلك الحين، كافية للحفاظ على أسطول الحاويات وبمتوسط العمر إلى أسفل.

كما أنه في الوقت الحالي، يبلغ عمر 21% من السفن في أسطول الحاويات أكثر من 20 عامًا، وبالتالي فهي مرشحة لإعادة التدوير في السنوات القادمة، ومن بين السفن التي يزيد عمرها على 20 عامًا، تساهم قطاعات الحجم التي تصل الى سعة 2999 حاوية مكافئة، و3000 حاوية مكافئة، و5999 حاوية مكافئة بنسبة 76% و16% على التوالي، مما يسلط الضوء على أن تجديد الأسطول في السنوات الماضية قد ركز على قطاعات ما بعد أصناف الباناماكس.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 70% من جميع سفن الحاويات يزيد عمرها عن 10 سنوات، وقد تم تسليم جميع السفن التي تم بناؤها وفقًا لمبادئ التبخير البطيء حتى الآن، خلال السنوات العشر الماضية، مما يسمح باستهلاك أقل للطاقة لكل حاوية يتم نقلها.

كما لا يزال دفتر الطلبات الحالي يركز على السفن الأكبر حجمًا، كما أن عدد السفن المطلوبة في القطاعات ذات الحجم الأقل من 6000 حاوية مكافئة أقل بكثير من عدد السفن التي يزيد عمرها عن 20 عامًا في نفس القطاعات.

وبالنسبة للسفن التي تبلغ طاقتها 2999 حاوية مكافئة، تصل الى 317 سفينة تحت الطلب ” يتم بنائها، لكن 994 سفينة يزيد عمرها عن 20 عامًا، وبالمثل، فإن الجزء الذي يتراوح حجمه من 3000 إلى 5999 حاوية مكافئة يضم 210 سفينة يزيد عمرها عن 20 عامًا ولكن هناك 100 سفينة فقط تحت الطلب ” يتم بنائها” .

وذهب التقرير إلى أنه على الرغم من التراجع الكبير الذي شهدته أسعار شحن الحاويات خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، إلا أن إعادة تدوير السفن خلال عام 2023 ظلت منخفضة مقارنة بالسنوات العشر الماضية، وفي الأشهر التسعة الأولى، تم إعادة تدوير 57 سفينة مقارنة بـ 81 في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية.

كما يحتوي دفتر الطلبات ” يتم بنائها ” على 750 سفينة سيتم تسليمها قبل نهاية عام 2025، واعتمادًا على عدد السفن المعاد تدويرها، يجب أن يسمح ذلك بتراجع متوسط العمر وزيادة متوسط كفاءة استخدام الطاقة للسفن ضمن جميع قطاعات الحجم. بالإضافة إلى ذلك، وأوضح راسموسن أن حصة السفن القادرة على استخدام أنواع الوقود البديلة منخفضة الكربون ستزداد.