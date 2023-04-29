تقرير دولي: هيرميس ثاني أكبر شركة في سوق الاكتتابات بحصة سوقية 13% خلال الربع الأول

قالت شركة ريفينيتيف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن “LSEG” ، فى تقرير اقتصادي حديث، إن شركة المجموعة المالية هيرميس أظهرت أداء قويًّا، خلال الربع الأول من العام، بمنطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بسوق الاكتتابات.

جاء ذلك فى تقرير من “ريفينيتيف” لرصد سوق الصفقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

المركز الثاني

وأشارت “ريفينيتيف”، فى تقريرها، إلى أن شركة “المجموعة المالية هيرميس” حلت فى المرتبة الثانية من حيث جدول الإكتتابات بالمنقطة الربع الأول باستحواذها على حصة سوقية بلغت نسبتها نحو 12.9%

بينما حلّ “بنك دبي الإسلامي” المركز الأول بجدول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الربع الأول من عام 2023، بحصة سوقية بلغت 13.9%، وفقًا لما ورد فى تقرير “ريفينيتيف”.

تاريخ ممتد

وتعدّ “المجموعة المالية” مؤسسة مالية في الأسواق الناشئة وتحظى بانتشار واسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وجنوب الصحراء.

وتحظى هيرميس بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصرية، وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

فريق العمل

وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

تفاصيل التقرير

وبالرجوع إلى تقرير “ريفينيتف”، قال إن إجمالي الإصدارات المتعلقة بالأسهم والأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ حوالي 3.6 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2023.

وفيما يتعلق بعائدات الشركات المختلفة في المنطقة العربية تراجعت بنسبة 6%، مقارنة بالربع الأول 2023 من العام السابق 2022، بينما انخفض عدد الإصدارات بنسبة 7%.

وشكلت الطروحات العامة الأولية بالمنطقة العربية 99% من اجمالي الأنشطة المسجلة، بينما استحوذت الإصدارات اللاحقة على 1%.

نوعية الطروحات

وتم تسجيل ما مجموعه 13 عرضًا عامًّا أوليًّا، خلال الربع الأول من عام 2023، بما يتوافق مع عدد الاكتتابات الأولية التي تم إصدارها في العام السابق.

وجمعت هذه الاكتتابات عائدات بلغت قيمتها حوالي 3.5 مليار دولار، بانخفاض 5.3% عن العام الماضي.

وجمعت “أدنوك غاز بي إل سي” ما قيمته 2.5 مليار دولار في أول ظهور لها في سوق الأسهم في مارس، مما يجعلها أكبر طرح عام أولي عالمي حتى الآن خلال هذا العام، وأكبر اكتتاب عام للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الإطلاق.

وكان قطاع الطاقة أكثر نشاطًا، حيث جمعت جهات الإصدار 2.8 مليار دولار تمثل 78% من إجمالي عمليات زيادة رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قطاع التكنولوجيا المتقدمة

ويتصدر كل من قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والمالية المراكز الثلاثة الأولى، حيث يمثلان 14% و7% من الحصة السوقية.

وكشف التقرير أن إجمالي إصدارات سندات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 26.9 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف القيمة المسجلة، خلال الربع الأول من عام 2022.

وكانت المملكة العربية السعودية أكثر الدول نشاطًا، خلال الربع الأول في عام 2023، حيث تمثل 67% من إجمالي عائدات السندات، تليها الإمارات العربية المتحدة 17%، والمغرب 9%، ومصر 6%.