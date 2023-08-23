تقرير دولي: مصر في مقدمة دول إفريقيا الواعدة بالنمو في مجال الاقتصاد الرقمي بحلول 2025

قالت مؤسسة التمويل الدولية إن مصر تتصدر بلدان إفريقيا الواعدة بالنمو في مجال الاقتصاد الرقمي، إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا، بحلول عام 2025؛ حيث تمتلك الدول الخمسة ما لا يقل عن 700 الف مطور رقمي محترف.

وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية – في تقرير – نمو حجم الاقتصاد الرقمي في إفريقيا إلى أكثر من 180 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2025، تعادل 2ر5% من الناتج الإجمالي الكلي لإفريقيا .

واستندت مؤسسة التمويل الدولية في تقديراتها للاقتصاد الرقمي الإفريقي إلى بيانات النمو الكلي للنواتج المحلية الإفريقية خلال الفترة من 2010 حتى 2019، والذي كان بنسبة 4% سنويا، وهي النسبة، التي تفوقت على معدلات نمو الاتحاد الأوروبي، خلال ذات الفترة (7ر1%) وأمريكا اللاتينية (7ر1%).

وترى مؤسسة التمويل أن مستوى الانتشار الحالية لخدمات الانترت في إفريقيا يصل إلى 40% من إجمالي السكان الأفارقة في عموم دول القارة، وأن معدلات نمو مبيعات الهواتف المحمولة في أيدي الأفارقة بنمو بنسبة 5ر2% سنويا؛ وهو معدل يقول المعدل العالمى (2%)، وأنه وفقا لتلك المؤشرات؛ يمكن أن يسهم الاقتصاد الرقمي بنسبة لا تقل عن 5ر2% في نمو نصيب المواطن الإفريقي من الناتج المحلي الكلي للقارة، بحلول العام 2025 إذا ارتفعت معدلات الانتشار للانترنت و نفاذيته بنسبة 75%.

وتتوقع مؤسسة التمويل أنه بحلول 2050 سيخلق الاقتصاد الرقمي 44 مليون فرصة عمل في إفريقيا، وأن يسهم بما لا يقل عن 712 مليار دولار أمريكي في حجم الناتج المحلي الكلي لدول القارة.