تقرير دولي: قطاع شحن الحاويات العالمي حقق أرباحًا ربع سنوية بلغت 59.3 مليار دولار

حققت شركات نقل الحاويات العالمية خلال الربع الاول من العام الحالي أرباحا تاريخية، حيث وصلت إلى قرابة 59.3 مليار دولار، وذلك حسب تقرير صادر عن شركة شركة بلو ألفا كابيتال “المتخصصة في الدراسات البحرية”، معتبرة تلك الأرباح هي الأعلى في تاريخ الشحن.

ويُظهر التقرير أن الربع الأول من عام 2022 يمثل في الواقع الربع السادس على التوالي من حيث أعلى صافي دخل على الإطلاق لصناعة الشحن، حيث شهد صافي دخل الصناعة البالغ 59.3 دولار تحسنًا بنسبة 300٪ عن الربع الأول من عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن تلك النتائج الفعلية تتعارض تمامًا مع ما كان متوقعًا لشركات الأبحاث والخطوط الملاحية في بداية الوباء، وذلك منذ ما يزيد قليلاً على عامين”.

وذكر التقرير أنه من بين أكبر 11 شركة ناقلة للحاويات، فقد قادت CMA CGM الفرنسية تلك الشركات من حيث الأرباح مع صافي دخل قدره 7.5 مليار دولار، على الأقل وفقًا لتقدير التقرير، رغم كونها إحدى شركات القطاع الخاص الفرنسي، كما جاءت شركة Maersk في المرتبة الثانية، حيث حققت صافي دخل قدره 6.7 مليار دولار .

وأوضح التقرير أن تلك النتائج بالرغم من ارتفاعها الى أنه كان هناك انخفاض اجمالي الإجمالي بنسبة 1.1% في الأحجام مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الأداء المالي القوي للصناعة أدى إلى طلبات سفن جديدة “غير مسبوقة”، حيث يقترب إجمالي سجل طلبات الصناعة الآن من مستوى قياسي يقارب 30% من حيث سعة سفن الحاويات، وهو ما يؤدي الى ارتفاع ارباح الشركات خلال الفترة المقبلة، حيث توقع التقرير أن تصل ايرادات صناعة الشحن خلال العام الحالي 220.5 مليار دولار.