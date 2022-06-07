تقرير دولي: سعر نقل الحاوية يسجل 2500 دولار بالربع الأخير من 2021

ارتفاع متوسط أسعار نقل الحاويات المكافئة لكافة الخطوط الملاحية العالمية خلال الربع الاخير من العام الماضي 2021 لتصل الى 2500 دولار للحاوية، وذلك فيما عدا خط ” زيم ” والذي قفزت تكلفة كل حاوية لهذا الخط لتصل الى 3500 دولار للحاوية، وذلك لأول مرة في تاريخ شحن الحاويات عالميا.

جاء ذلك عبر تقرير لشركة ( Alphaliner ) المتخصصة في أعمال الشحن البحري، والذي كشف عن ارتفاع الايرادات لكل حاوية مكافئة خلال تلك الفترة الى قرابة 13% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

وأكد التقرير ان المؤشرات الأولية لارباح الخطوط الملاحية تشير الى ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة، حيث قفزت ارباح شركتي ميرسك وكوسكو الى مستويات ما قبل انتشار فيروس كورونا، بينما تراجعت حركة النقل البحري لشركات وخطوط الحاويات الأسيوية بنسبة 13% خلال الربع الاخير من العام الماضي، وذلك مقارنة بشركة ميرسك الدنماركية والتي شهدت انخفاضا قدره فقط 4% خلال الربع الاخير من العام الماضي.

وذكر التقرير أن 6 خطوط ملاحية عالمية قامت بنقل 25.4 مليون حاوية مكافئة خلال الربع الاخير من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 8% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي .

وأرجعت شركة Alphaliner أن هذا التراجع يأتي بسبب المشكلات التي تسببت فيها الاختناقات ببعض الموانئ خاصة الموانئ الامريكية، وميناء شنغهاي الصيني .

كما كشف التقرير عن أن شركة سي ام ايه الفرنسية حققت انخفاضا عاما بعد عام في عمليات نقل الحاويات خاصة الربع الرابع من العام الماضي الا انها حققت زيادة 2% في نقل الحاويات خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة ما قبل كورونا.

كما حققت شركة هاباج لويد الالمانية استقرارا في نقل الحاويات خلال العام الماضي حيث قامت بنقل قرابة 11.8 مليون حاوية، بينما حققت شركة زيم أكبر معدل نمو حيث قامت بنقل 4.9 مليون حاوية في 2021 بزيادة قدرها 10% مقارنة بـ2019 .