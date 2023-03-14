تقرير دولي: خطوط الشحن ترفض خفض الطاقة الإنتاجية رغم انخفاض أسعار النوالين

أصدرت شركة Linerlytica لابحاث النقل البحري، تقريرا حول أسعار الشحن البحري، خاصة نشاط الحاويات.

وأكدت الشركة في تقريرها الذي ترجمته ” المال ” أن أسعار شحن الحاويات لا تزال في انخفاض، في حين أن أسعار تأجير السفن لا يزال عند الحدود الصامدة ” حسب وصفه” ، مما يشير إلى أن مشغلي الخطوط الملاحية يعملون على زيادة حصتهم في السوق الملاحية، حتى لو كلفهم الأمر الدخول فيما يعرف بـ” حرب الأسعار” .

وذكر تقرير الشركة Linerlytica ، أن حوالي 14.7 ألف حاوية مكافئة، أو 2.8٪ من الأسطول العالمي للحاويات تعد معطلة حاليا بدون عمل، وذلك بانخفاض عن ذروة بلغت 3.8٪ في فبراير، حيث تعيد خطوط الشحن تنشيط السفن غير النشطة بعد عطلة السنة الصينية الجديدة.

وأكد التقرير أن الحاويات المتوقفة لخط MSC السويسري بلغ 587000 حاوية مكافئة ، بينما بلغت الحاويات العاطلة بخط ميرسك عند 298000 حاوية مكافئة .

ولاحظ التقرير أن سفن تحالف OCEAN Alliance المتوقفة أقل من أقل عدد من السفن المتوقفة عن العمل بخطي ميرسك وmsc، وذلك في اشارة واضحة إلى أن شركات النقل تتبع استراتيجيات مختلفة جدًا في التعامل مع فائض السعة من السفن.

وأوضح التقرير أنه لا تزال معدلات الشحن منخفضة بينما أسعار الإيجار ثابتة، وهو ما يؤكد على أن شركات الشحن العالمية لا تنوي تخفيض الحصص السوقية لهم من السفن وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار النوالين.

وأشار إلى أنه بالرغم من انخفاض أسعار الشحن، إلا أن شركات الحاويات من الخطوط الملاحية تستقبل سفنا جديدة وبسعات ضخمة من الحين والآخر، وكان أخرها دخول سفينة تابعة لخط MSC الخدمة الاسبوع الماضي، بسعة تزيد عن 24 ألف حاوية، كما استلمت نفس الشركة السفينة الرابعة من أصل 11 سفينة بسعة تصل الى 15 ألف حاوية ومن المتوقع تسليمها كاملة بحلول نهاية هذا العام.

وأكد على أن تلك السفن الجديدة عملت على زيادة قدرة MSC إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل الى 738 سفينة بنحو 4.77 مليون حاوية مكافئة، مما أدى إلى توسيع الفجوة مع سعات خط Maersk إلى 587 ألف حاوية مكافئة.

بدوره علق محمود عبدالرحمن الخبير الملاحي، على التقرير، مشيرا إلى أن الخطوط الملاحية تتخوف من ضعف طاقتها من السفن والحاويات خلال الفترة الأخيرة، وذلك تحسبا لأي تطورات جديدة في نشاط النقل البحري، قد ينتج عنه ارتفاعات جديدة على الطلب بالشحن.

وأرجع أسباب تراجع أسعار الشحن إلى انخفاض الطلب على الشحن البحري، بسبب الحرب الروسية الاوكرانية التي بدات خلال العام الماضي، بالاضافة إلى زيادة المخزون بالعديد من الدول بعد تحسن الأوضاع الصحية العالمية خلال عام 2021 .