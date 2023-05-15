تقرير دولي: تحسن في أداء موثوقية الخطوط الملاحية خلال الربع الأول من العام الجاري

كشفت شركة تحليل البيانات البحرية الدنماركية ” Sea-Intelligence “عن تحسن ملحوظ عبر كافة جداول الابحار العالمية، وهو ما يعني إنخفاض التأخير للسفن خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الشركة في تقرير لها أن هذا يأتي استمرارا للاتجاه في تحسن الموثوقية الذي بدأ خلال العام الماضي، حيث أصبحت المقاييس الآن أقرب إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

كما أشار التقرير إلى زيادة موثوقية الجدول الزمني إلى 58.3٪، مما أدى إلى زيادة بنسبة 3.4٪ على أساس ربع سنوي.

كما تحسن متوسط التأخير لجميع وصول السفن إلى 1.70 يومًا ، حيث انخفض بمقدار 2.88 يومًا على أساس سنوي ، في حين تحسن متوسط التأخير في وصول السفن المتأخرة إلى 5.23 يومًا، وهو انخفاض ملحوظ قدره 2.43 يومًا عن مستويات العام السابق.

وكانت شركة Maersk هي الناقل الأكثر موثوقية في الربع الأول من عام 2023 مع موثوقية الجدول الزمني بنسبة 63.6٪ ، فيما حققت شركة MSC بموثوقية جدول تصل الى 63.2%.

فيما بلغت نسبة الموثوقية بالنسبة لخط هامبورج سود الى 59.5%، بينما بلغ بالنسبة للخط الملاحي الفرنسي CMA-CGM نحو 57.5%، بينما احتل خط PIL نسبة موثوقية 56.5% .

واحتل خط ايفرجرين نسبة 56.1% ـ بينما حقق خط هاباج لويد الالماني نسبة موثوقية 54.9% ، فيما حقق خط كوسكو الصيني نسبة 54%، كما بلغت نسبة الموثوقية لخط WAN Hai نسبة 53.8% .

كما حققت شركة هيونداي الكورية نسبة موثوقية وصلت الى 53.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما حققت شركة ONE اليابانية معدل وصل الى 53.5% ، بينما حقق خط ZIM نسبة تصل الى 50.8% ، بينما وصلت بالنسبة لخط يانج مينج نحو 49.9% .