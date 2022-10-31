تقرير دولي: تحسن غير مسبوق في انتظام جداول إبحار سفن الحاويات العالمية

أصدرت شركة Sea-Intelligence’s Global Liner Performanc المتخصصة في أبحاث النقل البحري، تقريرا عن مدى استمرار تأخر رحلات الابحار الخاصة بخطوط الحاويات العالمية.

وحسب تقرير الشركة الذي حصلت “المال” على نسخة منه وتم ترجمته، إلى أن انتظام جدول سفن الحاويات كان منخفضا بمقدار 0.7% فقط خلال سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بشهر أغسطس من نفس العام والذي تراجع لتصل الى 45.5%.

وأشارت الشركة المتخصصة في تحليل بيانات الشحن العالمية، إلى أن متوسط ​​تأخير وصول السفن المتأخرة ينخفض ​​باستمرار منذ بداية العام حتى سبتمبر الماضي، وهو ما يعد مؤشرا عن تحسن متوسط ​​التأخير مرة أخرى ، لينخفض هذا التأخير وانخفض بمقدار 0.1 يومًا أخرى من شهر لآخر إلى 5.81 يومًا.

وأشار التقرير الى أن شهر سبتمبر يعد الشهر الثاني على التوالي الذي ينخفض ​​فيه متوسط ​​رقم التأخير إلى ما دون مستوى 6 أيام منذ أبريل 2021″.

وذكر التقرير أن شركة Maersk كانت الناقل الأكثر موثوقية في سبتمبر 2022 بنسبة 53%، تليها CMA CGM بنسبة 45.5 ٪.

فيما سجلت أربعة خطوط مربعة أخرى موثوقية الجدول بنسبة 40٪ -50٪ ، في حين أن الباقي جميعها كانت موثوقية الجدول من 30٪ -40٪، كما سجل Yang Ming أقل موثوقية للجدول الزمني بنسبة 35.1٪.

وحسب التقرير فان شهر سبتمبر الماضي كانت معظم شركات النقل قريبة جدًا من بعضها البعض، مع وجود فرق بين Yang Ming في الأسفل و CMA CGM في الثانية .

وسجلت خمس شركات فقط من أفضل 14 شركة نقل تحسنا من شهر لآخر ، في حين سجلت جميع الشركات الـ 14 تحسنا عاما بعد عام ، حيث سجلت 10 من تلك الشركات تحسينات ثنائية الرقم ، وسجلت شركتان تحسينات أكثر من 20٪ ، وفقًا للتقرير.