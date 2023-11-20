تقرير دولي: المصريون قضوا 8 ساعات و8 دقائق على الإنترنت يوميًا خلال أكتوبر الماضي

قضى المصريون الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 64 عامًا نحو 8 ساعات و8 دقائق يوميًا فى المتوسط على شبكات الإنترنت خلال أكتوبر الماضى، لتحتل القاهرة المرتبة التاسعة عالميا بقائمة الدول الأكثر استخدامًا للإنترنت، وذلك وفقًا لما كشفة تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «We are social».

وتصدرت جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت في مختلف دول العالم، بمعدل زمني 9 ساعات و29 دقيقة يوميًّا خلال أكتوبر الماضى.

ويُذكر أن ذلك التقرير يرصد متوسط عدد الساعات التي يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت بشكل يومي؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت بمتوسط 9 ساعات و25 دقيقة، تلتها الفلبين في المركز الثالث بواقع 9 ساعات و7 دقائق.

وحصدت كولومبيا المرتبة الرابعة بمعدل زمني 8 ساعات و57 دقيقة واحدة، بينما صعدت “الأرجنتين” للمركز الخامس بنحو 8 ساعات و48 دقيقة.

وتراجعت شيلي للمرتبة السادسة بمتوسط 8 ساعات و29 دقيقة، أعقبتها ماليزيا فى المركز السابعة بواقع 8 ساعات و20 دقيقة.

وتمركزت روسيا في المرتبة الثامنة بمعدل زمني 8 ساعات و14 دقائق، تلتها “مصر” بمتوسط 8 ساعات و4 دقائق.

وجاءت تايلند في المرتبة العاشرة بمتوسط زمني 8 ساعات ودقيقتين يوميًّا.

وحصدت المكسيك المرتبة الحادية عشر بقائمة الدول الأكثر استخداما لشبكات الإنترنت عالميًّا بمعدل زمني 7 ساعات و49 دقيقة يوميًّا خلال أكتوبر الماضى.

زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت عالميا بنسبة 3.7% خلال أكتوبر

أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، زيادة عدد مستخدمي الإنترنت عالميًّا بنسبة 3.7% ليصل إلى 5.30 مليار مستخدم خلال أكتوبر الماضى، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

ويعتمد التقرير على متوسط عدد الساعات التي يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت بشكل يومي؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

وارتفع عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 4.5% ليصل إلى 4.95 مليار زائر عالميًّا خلال أغسطس الماضى.

ووفق التقرير، قفز عدد سكان العالم بنسبة 0.9% ليسجل نحو 8.06 مليار نسمة خلال الشهر ذاته، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

6 ساعات و41 دقيقة مدة قضاء المستخدمين على شبكة الإنترنت يوميًّا

وكشف التقرير، الصادر عن مؤسسة «We are social»، المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، الذي اطلعت “المال” على نسخة منه، زيادة متوسط عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت فى مختلف دول العالم، لتصل إلى 6 ساعات و41 دقيقة يوميًّا خلال أكتوبر الماضى.

وسجلت المدة الزمنية التي يستغرقها المواطنون على منصات التواصل الاجتماعى نحو ساعتين و24 دقيقة يوميًّا.

في حين قدّر عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون أمام شاشات التليفزيون بنحو 3 ساعات و12 دقيقة يوميًّا.

ووصل متوسط المدة الزمنية التى يستغرقها المواطنون في سماع الموسيقي إلى ساعة و27 دقيقة يوميًّا خلال الفترة المذكورة.

وبلغت المدة الزمنية التى يقضيها المستخدمون فى الألعاب الترفيهية عبر شبكات الإنترنت، نحو ساعة و3 دقائق يوميًّا خلال أكتوبر الماضى.

«الإمارات» الأسرع عالميًّا فى خدمات الإنترنت عبر المحمول.. ومصر في المركز الـ48

تصدرت الإمارات دول العالم في خدمات سرعات إنترنت عبر المحمول، خلال أكتوبر الماضى، بسرعة 210.89 ميجابت فى الثانية الواحدة.

وبحث التقرير الصادر عن مؤسسة “we are social” المتخصصة في أبحاث الإنترنت، صعدت النرويج للمرتبة الثانية فى خدمات سرعات إنترنت الموبايل بسرعة 134.45 ميجابت/ث، تبعتها الدنمارك فى المركز الثالث بمعدل 124 ميجا بت/ ث.

وحلّت الصين في المرتبة الرابعة في قائمة الدول المقدمة لخدمات سرعات إنترنت المحمول عالميًّا بسرعة 122.89 ميجا بت، تلتها كوريا الجنوبية بمعدل 120.08 ميجابت/ ث.

وحصدت هولندا المرتبة السادسة عالميًّا فى تقديم خدمات سرعات إنترنت الهواتف المحمولة بسرعة 107.42 ميجابت/ ث.

واحتلت استراليا المرتبة السابعة فى قائمة الدول المقدمة لخدمات إنترنت الموبايل عالميًّا بسرعة 92.10 ميجابت/ ث، تبعتها السعودية فى المركز الثامن بمعدل 90.93 ميجابت/ ث.

وتمركزت بلغاريا فى المرتبة التاسعة عالميًّا فى خدمات سرعات إنترنت الهواتف المحمولة، بسرعة 88.83 ميجابت/ ث، تلتها السويد فى المركز العاشر بسرعة 88.50 ميجابت.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة “we are social” المتخصصة في أبحاث الإنترنت، احتلت مصر المرتبة الثامنة والأربعون عالميًّا في تقديم خدمات سرعات إنترنت المحمول، بسرعة 23.68 ميجابت فى الثانية الواحدة خلال أكتوبر الماضى.

ويُذكر أن المتوسط العالمي لخدمات سرعات الإنترنت عبر أجهزة هواتف المحمول، يبلغ نحو 43.20 ميجابت/ ث.

سنغافورة الأسرع لخدمات الإنترنت الأرضي عالميًا

اعتلت سنغافورة صدارة العالم في سرعات خدمات الإنترنت الأرضي بنحو 254.65 ميجابت فى الثانية الواحدة خلال أكتوبر الماضى.

وجاءت هونج كونج فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأسرع في خدمات الإنترنت الأرضي عالميًا بسرعة 243.59 ميجابت/ ث، تبعتها شيلي فى المركز الثالث، بمعدل 240.43 ميجابت/ ث.

وحلّت الإمارات فى المرتبة الرابعة عالميًّا فى خدمات سرعات الإنترنت الأرضي بمعدل 240.25 ميجابت/ث، تلتها تايلند فى المركز الخامس بمعدل 212.68 ميجابت/ ث.

واقتنصت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السادسة عالميًّا بقائمة الدول المقدمة لخدمات الإنترنت الأرضى بسرعة 210.40 ميجابت/ ث، خلال أكتوبر الماضى.

وظهرت الصين فى المرتبة السابعة بقائمة الدول الأسرع في خدمات الإنترنت الأرضي عالميًّا بسرعة 200.53 ميجابت/ ث، أعقبتها الدنمارك فى المركز الثامن، بمعدل 199.50 ميجابت/ ث.

وتمركزت أسبانيا فى المرتبة التاسعة عالميًّا فى خدمات الإنترنت الأرضي بسرعة 176.74 ميجابت/ ث، تلتها فرنسا فى المركز العاشر بسرعة 169.65 ميجابت.

وبحسب تقرير «we are social»، احتلت مصر المرتبة الثانية والأربعون عالميًّا في سرعات خدمات الإنترنت الأرضي، بسرعة 54.32 ميجابت/ ث خلال أكتوبر الماضى.