تقرير دولي: المصريون قضوا 7 ساعات و54 دقيقة على الإنترنت يوميًا خلال يوليو الماضى

قضى المصريون الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 64 عامًا نحو 7 ساعات و54 دقيقة يوميًا فى المتوسط على شبكات الإنترنت خلال يوليو الماضى، حسبما كشفة تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت.

واحتلت مصر المرتبة الحادية عشر عالميا بقائمة الدول الأكثر استخداما لشبكات الإنترنت بمعدل زمني 7 ساعات و54 دقيقة يوميًّا خلال يوليو الماضى.

ويُذكر أن ذلك تقرير «We are social» يرصد متوسط عدد الساعات التي يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت بشكل يومي؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

ووفقا للتقرير، فقد تصدرت جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت في مختلف دول العالم، بمعدل زمني 9 ساعات و38 دقيقة يوميًّا خلال يوليو الماضى.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت بمتوسط 9 ساعات و36 دقيقة، تلتها الفلبين في المركز الثالث بواقع 9 ساعات و9 دقائق.

وحصدت كولومبيا المرتبة الرابعة بمعدل زمني 8 ساعات و52 دقيقة واحدة، بينما صعدت “شيلي” للمركز الخامس بنحو 8 ساعات و44 دقيقة.

وتراجعت الأرجنتين للمرتبة السادسة بمتوسط 8 ساعات و41 دقيقة، أعقبتها ماليزيا فى المركز السابعة بواقع 8 ساعات و21 دقيقة.

وتمركزت روسيا في المرتبة الثامنة بمعدل زمني 8 ساعات و13 دقائق، تلتها البرتغال بمتوسط 7 ساعات و56 دقيقة.

وجاءت بلغاريا في المرتبة العاشرة بمتوسط زمني 7 ساعات و55 دقيقة يوميًّا لكل منهما.

عدد مستخدمي الإنترنت عالميًا يرتفع 2.1% خلال يوليو الماضى

أظهر التقرير، الصادر عن مؤسسة «We are social»، زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت عالميًّا بنسبة 2.1% ليصل إلى 5.19 مليار مستخدم خلال يوليو الماضى، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

وارتفع عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 3.7% ليصل إلى 4.88 مليار زائر عالميًّا خلال يوليو الماضى.

ويعتمد التقرير على متوسط عدد الساعات التي يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت بشكل يومي؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

ووفق التقرير، قفز عدد سكان العالم بنسبة 0.9% ليسجل نحو 8.05 مليار نسمة خلال الشهر ذاته، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

6 ساعات و40 دقيقة مدة قضاء المستخدمين على شبكة الإنترنت يوميًّا

وكشف التقرير، الصادر عن مؤسسة «We are social»، زيادة متوسط عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت فى مختلف دول العالم، لتصل إلى 6 ساعات و40 دقيقة يوميًّا خلال يوليو الماضى.

وسجلت المدة الزمنية التي يستغرقها المواطنون على منصات التواصل الاجتماعى نحو ساعتين و26 دقيقة يوميًّا.

في حين قدّر عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون أمام شاشات التليفزيون بنحو 3 ساعات و21 دقيقة يوميًّا.

ووصل متوسط المدة الزمنية التى يستغرقها المواطنون في سماع الموسيقي إلى ساعة و31 دقيقة يوميًّا خلال الفترة المذكورة.

وبلغت المدة الزمنية التى يقضيها المستخدمون فى الألعاب الترفيهية عبر شبكات الإنترنت، نحو ساعة و8 دقائق يوميًّا خلال يوليو الماضى.

«الإمارات» الأسرع عالميًّا فى خدمات الإنترنت عبر المحمول.. ومصر في المركز الـ45

تصدرت الإمارات دول العالم في خدمات سرعات إنترنت عبر المحمول خلال يوليو الماضى، بسرعة 181.79 ميجابت فى الثانية الواحدة.

في المقابل صعدت النرويج للمرتبة الثانية فى قطاع خدمات سرعات إنترنت الموبايل بسرعة 146.15 ميجابت/ث، تبعتها الدنمارك فى المركز الثالث بمعدل 127.13 ميجا بت/ ث.

وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة في قائمة الدول المقدمة لخدمات سرعات خدمات إنترنت المحمول عالميًّا بسرعة 114.66 ميجا بت، تلتها الصين بمعدل 110.39 ميجابت/ ث.

وحصدت هولندا المرتبة السادسة عالميًّا فى تقديم خدمات سرعات إنترنت الهواتف المحمولة بسرعة 106.12 ميجابت/ ث.

واحتلت السويد المرتبة السابعة بقائمة الدول المقدمة لخدمات إنترنت الموبايل عالميًّا بسرعة 98.58 ميجابت/ ث، تبعتها السعودية فى المركز الثامن بمعدل 97.54 ميجابت/ ث.

وتمركزت بلغاريا فى المرتبة التاسعة عالميًّا فى قطاع خدمات سرعات إنترنت الهواتف المحمولة، بسرعة 89.66 ميجابت/ ث، تلتها سويسرا فى المركز العاشر بسرعة 88.78 ميجابت.

وبحسب تقرير “we are social”، احتلت مصر المرتبة الخامسة والأربعين عالميًّا في تقديم خدمات سرعات إنترنت المحمول، بسرعة 25.44 ميجابت فى الثانية الواحدة خلال يوليو الماضى.

ويُذكر أن المتوسط العالمي لخدمات سرعات الإنترنت عبر أجهزة هواتف المحمول، بلغ نحو 42.30 ميجابت/ ث خلال الشهر ذاته.

سنغافورة الأسرع لخدمات الإنترنت الأرضي عالميًا

احتلت سنغافورة صدارة دول العالم في سرعات خدمات الإنترنت الأرضي بنحو 241.35 ميجابت فى الثانية الواحدة خلال يوليو الماضى.

وجاءت شيلي فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأسرع في خدمات الإنترنت الأرضي عالميًا بسرعة 223.21 ميجابت/ ث، تبعتها الإمارات فى المركز الثالث، بمعدل 220.61 ميجابت/ ث.

وحلّت الصين فى المرتبة الرابعة عالميًّا بمعدل 218.80 ميجابت/ث، تلتها هونج كونج فى المركز الخامس بمعدل 213.14 ميجابت/ ث.

واقتنصت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السادسة عالميًّا بقائمة الدول المقدمة لخدمات الإنترنت الأرضى بسرعة 203.31 ميجابت/ ث، خلال يوليو الماضى.

وبحسب تقرير «we are social»، احتلت مصر المرتبة الأربعة والأربعون عالميًّا في سرعات خدمات الإنترنت الأرضي، بسرعة 47.61 ميجابت/ ث خلال يوليو الماضى.