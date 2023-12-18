تقرير دولي: السوق الملاحية العالمية ستشهد مزيدًا من الاضطرابات خلال عام 2024

كشف تقرير صادر عن شركة Drewry لأبحاث الشحن البحري، عن أن خطوط الحاويات ستقوم باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب لتقليل الخسائر الناجمة عن زيادة المعروض من السفن في عام 2024.

وتوقع التقرير أن يكون هناك فائض في العرض من السفن، وتحاول الخطوط الملاحية السيطرة على مستوى العرض الزائد، لذلك بالتأكيد سيكون هناك المزيد من الرحلات الفارغة.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من التخفيضات في سرعة السفن، وكذا ستقوم خطوط الحاويات أيضًا بإلغاء السفن الأبطأ والأقدم، وهذا سيؤدي إلى فترات عبور أطول لشركات الشحن، وبالتالي قد يكون هناك تعليق أو إلغاء كبير للخدمات أو الحلقات بأكملها.

وتوقعت الشركة المتخصصة في أبحاث النقل البحري، أن تسجل خطوط النقل بشكل جماعي أرباحًا تبلغ حوالي 20 مليار دولار أمريكي هذا العام، لكن زيادة المعروض من السفن ستؤدي إلى خسارة جماعية قدرها 15 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وأوضح التقرير أن أصحاب خطوط الحاويات قد يقومون بالتضحية ببعض أحجام البضائع، والتضحية ببعض حصتهم في السوق لحماية النتيجة النهائية، وهي حجم الأعمال الإجمالي للسوق.

وتوقع أن يكون العام المقبل سوقا لمشتري الشحن البحري، وستكون شركات الشحن قادرة على تأمين تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في العام المقبل، ولكن ليس بحجم التخفيضات التي تم التفاوض عليها في عام 2023.

ولكن حذر من أنه “سيكون هناك والثمن الذي يجب دفعه هو أن موثوقية الخدمة ومستوى خدمة شركات النقل من المحتمل أن يتدهورا.

ووفقا للتقرير، فإنه لا ينبغي لشركات الشحن التي تتطلع إلى إعادة التفاوض بشأن عقود الشحن البحري في بيئة الشحن المنخفضة الحالية أن تؤمن تخفيضات في أسعار الشحن فحسب، بل يجب أيضاً أن تبحث عن كفاءات ووفورات إضافية من شركات النقل “تتجاوز أسعار الشحن”.

ويشمل ذلك فحص جميع الرسوم الإضافية، وتقليل تكاليف الاحتجاز وغرامات التأخير، وعدم تضمين الكثير من “وقت الفراغ” في العقود.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2024، ستحتاج شركات الشحن أيضًا إلى التعامل مع الرسوم الإضافية الجديدة لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) من شركات النقل.

وفي نفس السياق، أعلنت شركة شحن الحاويات التايوانية إيفرجرين يوم الاثنين أنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري، وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت إيفرجرين أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

وكان قد أعلن أمس خط OOCL الصيني أنه لن يقبل الشحن إلى الموانئ الإسرائيلية حتى يتفادى المرور بمنطقة البحر الأحمر من الهجمات التي تتعرض لها السفن التي تكون وجهتها إسرائيل.