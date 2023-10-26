تقرير: خسائر فادحة يتعرض لها القطاع المصرفي الإسرائيلي

انخفض مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ 8 أكتوبر وحتى نهاية تداولات أمس، حسب صحيفة “جلوبس”.

وذكرت قناة روسيا اليوم نقلا عن الصحيفة المتخصصة في الاقتصاد الإسرائيلي، أن البنوك الإسرائيلية بدت استثمارا آمنا مع أرباح قياسية بلغت 14 مليار شيكل (نحو 3.5 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023، إذ تتجه في الربع الرابع من العام الجاري إلى التراجع.

وأشارت إلى أن مؤشر البنوك يشمل أكبر خمسة بنوك في إسرائيل وهي: بنك لئومي وبنك هبوعليم وبنك ديسكونت وبنك مزراحي تفاهوت، وبنك ديسكونت.

واعتبر الخبير ألون جليزر، وهو نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets، أن التراجع في مؤشر البنوك أمر متوقع في ظل نزوح الاستثمار الأجنبي ومع الزيادة المتوقعة في المخاطر.

وقبل أيام قرار البنك المركزي الإسرائيلي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4.75%. كما خفض توقعاته لأداء اقتصاد البلاد هذا العام إلى 2.3% بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي نموا بنسبة 3%.

وقدر البنك خسائر إسرائيل الناجمة عن الصراع بنحو 0.5% – 1% من الناتج الاقتصادي للبلاد، لكن بنك الاستثمار الإسرائيلي “ميتاف” رسم صورة أسوأ بكثير، إذ توقع أن تتجاوز تكلفة الحرب ضد المقاومة الفلسطينية ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية، بنحو 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.