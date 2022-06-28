تقرير حول عمل قاعات تدريب «المصري الألماني للوظائف والهجرة»

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا عن عمل قاعات التدريب السبع التابعة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التي تم افتتاحها في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

توافد الشباب لقاعات تدريب «المصري الألماني للوظائف والهجرة»

وأوضح التقرير أن شباب المحافظات السبع قد بدأوا التوافد لحضور الأنشطة المقدمة في القاعات، حيث تنوعت الخدمات من تدريبات إرشاد مهني، تطوير الأعمال، التأهيل الوظيفي، المهارات الشخصية المؤهلة لسوق العمل، وجلسات لتقديم استشارات على خطوات الهجرة النظامية من أجل العمل وبالأخص في ألمانيا.

وكانت فاعليات افتتاح قاعات التدريب قد أقيمت أمس الإثنين في محافظة بني سويف بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ود. سحر على مدير المركز المصري الألماني، و شهيرة واصف مدير ملف الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، و أوفى جيلين رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة، ومحمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إلى جانب عدد من الشباب من مراكز المحافظة من الفئات المستهدفة في التدريب.

وقد تم عقد لقاءات افتراضية عن بعد – خلال فاعليات الافتتاح – مع المتدربين بقاعات التدريب، واستمعت وزيرة الهجرة إلى عدد منهم، حيث تحدثوا عن كيفية معرفتهم بالمركز والأنشطة التي يقدمها، وكيفية الوصول إليه والتعرف على الخدمات التي يقدمها.

وجاء افتتاح هذه القاعات ضمن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في نوفمبر الماضي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير، ليتم بموجبها تجهيز ١٤ قاعة تدريب على أحدث مستوى .

والهدف استخدامها لتدريب وتمكين الشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ وذلك في إطار جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير النظامية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة

يشار إلى أن المركز الرئيسي متواجد في حي المعادي بمحافظة القاهرة ومفتوح للجمهور يومياً من الأحد إلى الخميس، و لتسجيل حضور الدورات بالمحافظات السبع أو المركز الرئيسي بالمعادي يمكن الدخول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمركز