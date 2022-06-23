تقرير حكومي : 665 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة فى قطاع النقل خلال 8 سنوات

كشف تقرير حكومي، صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطور الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع النقل خلال 8 سنوات، إذ تجاوز الاستثمار العام الموجه لقطاع النقل 665 مليار جنيه خلال السنوات الثماني السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل يزيد عن 454%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014).

وأكد التقرير الصادر عن حصاد 8 سنوات من تحسين مستوى معيشة المواطن المصري خلال الفترة من (يوليو 2014- يونيو 2022)، ارتفاع الاستثمارات السنوية الموجهة للقطاع من 16.2 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 222.5 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 1273%.

وذكر التقرير أنه نتج عن كل هذه الاستثمارات الضخمة إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الإستراتيجية بقطاع النقل،

يُذكر منها إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم بنسبة نمو 11%، وتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية.

واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، حصاد 8 سنوات من تحسين مستوى معيشة المواطن المصري خلال الفترة من (يوليو 2014- يونيو 2022).

خدامت النقل فى الريف

وفيما يتعلق بدور مبادرة “حياة كريمة” في الارتقاء بجودة خدمات النقل بالريف المصري، أوضح التقرير أن قطاع النقل يحظى بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” حيث يتم حاليًّا رصف 9000 كيلو متر من الطرق الداخلية، والطرق الرئيسية.

كما تم إنشاء وتطوير 634 كوبرى سيارات ومشاة، إلى جانب تطوير 116 محطة سكة حديد، لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة؛ والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف ما يزيد عن 5.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قطاع النقل ضمن مبادرة “حياة كريمة”.