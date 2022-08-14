تقرير حكومي: 3.54 مليار جنيه جمارك وضرائب محصلة بجمارك السويس يوليو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال يوليو الماضى بلغت نحو 3.54 مليار جنيه.

وقال التقرير إن الإدارة المركزية لجمارك السويس، قامت بالإفراج عن مشمول 8581 شهادة جمركية وارد نهائى خلال يوليو الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار».

عن صادرات وواردات لسلع استراتيجية وسلع عامة

أضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس بلغت 901.732 مليون جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2.330 مليار جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 286.824 مليون جنيه.

أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت بتصدير مشمول 2174 بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن»، بقيمة إجمالية 6 مليارات و559 مليونًا و223 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو مليون و104 آلاف جنيه.

أشار التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال يوليو الماضى بلغت نحو 3.541 مليار جنيه.