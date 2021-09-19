تقرير حكومي : 3.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك السخنة فى أغسطس

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا تلقاه من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر أغسطس الماضى بلغت نحو 3.424 مليار جنيه.

لسلع استراتيجية متنوعة

وقال التقرير إن الإفراج عن مشمول 6305 شهادات جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة، بإجمالى 21.798 ألف حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر أغسطس الماضى.

وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 872.813 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2.55 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول 1495 بيانًا جمركيًا خلال أغسطس الماضى، لنحو 12.287 ألف حاوية معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت 1.505 مليار جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4.515 مليون جنيه.