تقرير حكومي: 3.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك السويس مايو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال مايو الماضى بلغت نحو 3.433 مليارا جنيه.

عن واردات وصادرات سلع استراتيجية وعامة

وأشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، قامت بالإفراج عن مشمول 9246 شهادة جمركية وارد نهائى خلال مايو الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار».



وأضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس بلغت 810.461 مليون جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2.261 مليار جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 337.868 مليون جنيه.



وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت بتصدير مشمول 2842 بيانًا جمركيًا خلال مايو الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن»، بقيمة إجمالية بلغت 7.294 مليار جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 1.8 مليون جنيه.