تقرير حكومي: 276% زيادة في اشتراكات الإنترنت المنزلي خلال 5 سنوات

كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع العدد الإجمالى لاشتراكات الإنترنت المنزلى لتصل إلى ذورتها مسجلة 8.45 مليون اشتراك منتصف العام الماضى 2020، مقابل 3.06 مليون اشتراك فى عام 2015، بزيادة قدرها 276%.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى نسبة مستخدمات الإنترنت من الإناث إلى عدد السكان ارتفعت من 34.8% عام 2016 إلى 40.3% فى عام 2018، فى حين ارتفعت نسبة مستخدمى الإنترنت من الذكور من 40.8% إل 48.1% خلال السنوات نفسها.

وفى سياق متصل، كشفت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومى، أن الاستثمارات الكلية المنفذة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت اتجاهًا تصاعديًا خلال الفترة من عام 2003/2004 وحتى عام 2018/2019، وبلغ معدل النمو فى الاستثمارات المنفذه فى القطاع 18.5% خلال الفترة ذاتها، فى ظل توسع خدمات الإنترنت والتحول الرقمى.

وأشارت إلى بلوغ متوسط نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إجمالى الاستثمارات المنفذه خلال الفترة بين عامى 2003/2004 – 2018/2019 نحو 6.%، وتراوحت نسبة مساهمة القطاع فى الاستثمارات الكلية ما بين 0.2% – 19% خلال الفترة ذاتها.

وتشير بيانات البنك الدولى إلى أن صادرات مصر من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بلغت 839 مليون دولار فى المتوسط خلال الفترة بين عامى 2009 و2019، وحقق الميزان التجارى لخدمات القطاع فائضًا بلغ 361 مليون دولار قى المتوسط خلال الفترة ذاتها.

بينما حقق ميزان سلع تكنولوجيا المعلومات عجزًا طوال الفترة “2003 و2018″، بمتوسط سنوى قدره مليار و440 مليون دولار، وتعد الترابطات الأمامية والخلفية بين قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترابطات قوية حيث تزيد عن 1، فقد بلغت الترابطات الأمامية 1.06، والترابطات الخلفية 1.35 مما يؤهله أن يكون قطاعًا رائدًا فى الاقتصاد القومى.