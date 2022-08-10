تقرير حكومي: 2.45 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة ودمياط يوليو الماضي

تلقى وزير المالية دكتور محمد معيط تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار إلى أن أشار إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال يوليو الماضي بلغت نحو 2.457 مليار جنيه.

وقال التقرير إنه تم الإفراج عن مشمول 9733 آلاف شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات».

أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 391.523 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة حوالي 1.624 مليار جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 439.589 مليون جنيه.

أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 3098 بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 7.405 مليارات جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 8.137 ملايين جنيه.