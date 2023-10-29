تقرير حكومي: 140 محطة وقود سيارات في الإسكندرية

بلغت عدد محطات وقود السيارات بمحافظة الاسكندرية، نحو 140 محطة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مديرية التموين.

ونص التقرير على أن تلك المحطات تتوزع بين 25 محطة بحي المنتزه أول وثان، منها 5 محطات بها غاز طبيعي، بالاضافة الى 25 محطة بحي شرق، منها 8 محطات بها غاز طبيعي.

كما يوجد 25 محطة بحي وسط منها 5 محطات بها غاز طبيعي، فيما يوحد بحي الجمرك 7 محطات فقط، ولا يوجد منها محطات بها غاز طبيعي، بالاضافة الى وجود 12 محطة بحي غرب منها 4 محطات بها غاز طبيعي.

فيما يوجد 12 محطة بحي العجمي، منها 3 محطات بها غاز طبيعي، بينما تستحوذ العامرية أول وثان على 19 محطة منها محطة واحدة بها غاز طبيعي، كما يوجد ببرج العرب قرابة 15 محطة جميعها تقوم بتموين السيارات بالبنزين والكيروسين فقط.

وأوصى التقرير بضرورة التوسع في محطات التوسع في انشاء محطات الغاز الطبيعي بأحياء العامرية، خاصة وأن نسبة المحطات التي بها غاز طبيعي إلى إجمالي المحطات 18% ولا يوجد محطات غاز بحي الجمرك وبرج العرب، كما ان نسبة بعض المحطات التي تقوم بتموين الغاز ببعض الاحياء 5% فقط.

كما بلغ نسبة استهلاك المحافظة من الغاز الطبيعي قرابة 339 مليون متر مكعب، بينما بلغ حجم الاستهلاك من البنزين 871.8 ألف لتر، بينما بلغ استهلاك السولار 1.8 مليون لتر، فيما بلغ معدل استهلاك البوتاجاز المنزلي وغير المنزلي 10 مليون اسطوانه.

وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد 22% زيادة في استهلاك بوتاجاز منزلي وغير منزلي، و27% زيادة في استهلاك البنزين، بينما شهد استهلاك السولار انخفاض 1.07% .

واوصى التقرير بادخال الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة وذلك لتقليل استهلاك البوتاجاز.

وفي 14 أكتوبر الجاري افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، محطة تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي (كار جاس) بالعجمى، والتي تعدّ المحطة الثانية التابعة للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، الخاصة بتموين السيارات بالغاز الطبيعي للجمهور.

يشار إلى أن المحطة مجهزة لتموين نحو 2500 سيارة يوميًّا، حيث إن طاقتها الاستيعابية نحو 30 ألف متر مكعب في اليوم.

كما يوجد بها مركز لإحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعي بطاقة تحويل 10 سيارات يوميًّا، بالإضافة لمركز صيانة السيارات، وتضم المحطة 4 موزعات تسمح بتموين 8 سيارات في الوقت نفسه.

وخلال الجولة ثمّن المحافظ دور وزارة البترول فى الاستمرار بزيادة منافذ خدمة التموين بالغاز الطبيعى كوقود لمواكبة النمو فى الاعتماد عليه كوقود ضمن منظومة توفير الوقود بالسوق المحلية،

حيث يتوافر له العديد من المميزات؛ منها أنه نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء، معربًا عن سعادته بانتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود وما تحققه من مساهمة قوية في الحفاظ على البيئة.

وأضاف الشريف أن مدينة الإسكندرية تعدّ من المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بشكل كبير بالتغييرات المناخية، وذلك على الرغم من أن الانبعاثات الكربونية في المدينة لا تتعدى 0.24% من الانبعاثات الكربونية العالمية، لهذا فإن إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي أمر ضروري.