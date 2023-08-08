تقرير حكومي: 1.7 مليار دولار صادرات إلى تركيا في 4 شهور

كشف تقرير حكومى عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا فى الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى مسجلة نحو 1.7 مليار دولار،مقابل 1.6 مليار الفترة المقابلة من العام الماضى، كما تراجعت الواردات منها إلى 887.1 مليون دولار مقابل 1.5 مليار.

واستحوذت تركيا على النسبة الأكبر من صادرات مصر إلى شرق أوروبا العام الماضى بقيمة حوالى 3.96 مليار دولار بمعدل نمو قدره %32.3 مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق عليه.

وأشارت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التى حصلت «المال» على نسخة منها إلى أن إجمالى صادرات مصر إلى دول شرق أوروبا سجلت حوالى 9 مليار دولار العام الماضى، لافتةً إلى استحواذ السلع المصرية الموجهة إلى تركيا منها على نسبة %44.

وتراجعت قيمة الواردات المصرية من تركيا بنسبة %0.7 العام الماضى مسجلًة نحو 3.72 مليار دولار مقابل 3.74 مليار عام 2021.

وأفادت نشرة التجارة الخارجية ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا بنسبة %14 لتصل إلى 7.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 6.7 مليار عام 2021.

وجاءت سلع الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير فى المرتبة الأولى ضمن أهم 10 أصناف صدرتها مصر إلى تركيا العام الماضى وسجلت نحو 1.7 مليار دولار، تلتها اللدائن ومصنوعاتها وبلغت نحو 390.5 مليون، ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.

وتضمنت قائمة صادرات مصر إلى تركيا شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 194.4 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 194.4 مليون، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 169.9 مليون.

كما صدرت مصر ملابس بقيمة 121.5 مليون دولار، وألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 96.4 مليون، وقطن بقيمة 91.5 مليون، وزجاج ومصنوعاته بقيمة 90.2 مليون.

وحسبما أفادت بيانات «الإحصاء» شملت قائمة أبرز السلع التى استوردتها مصر من تركيا فى عام 2022، من الحديد والصلب بقيمة 535.5 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 400.1 مليون، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات التقطير بقيمة 312.7 مليون.

كما تضمنت مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 256.9 مليون دولار، ومنتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 219.6 مليون، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 184.7 مليون، إلى جانب سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 177.8 مليون.

واستوردت مصر خلال العام الماضى من تركيا آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 129.2 مليون، وورق بقيمة 110.4 مليون، و ألبان ومنتجاتها بقيمة 95.4 مليون.

وأضافت البيانات أن إجمالى صادرات مصر العام الماضى سجلت نحو 51.64 مليار دولار موزعة بين %30.7 لصالح دول آسيا، و%29.3 لمنطقة غرب أوروبا، بينما استحوذت شرق أوربا على نسبة %17.4 ودول إفريقيا على %12.1 وأمريكا الشمالية على %6.4والباقى لدول أخري.

وعلى صعيد إجمالى واردات مصر خلال تلك الفترة مثلت دول آسيا النسبة الأكبر بواقع %46.8 تلتها منطقة غرب أوروبا بنسبة %21.4 تلتها شرق أوروبا %14.4 بينما استحوذت أمريكا الشمالية على %7.7.

ولفتت بيانات الإحصاء إلى بلوغ قيمة الاستثمارات التركية فى مصر خلال العام المالى 2021/ 2022 179.9 مليون دولار مقابل 138.1 مليون خلال العام المالى السابق عليه 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها %30.3.

والجدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بتركيا بلغت 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2020 / 2021، مقابل 16.3 مليون العام المالى 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها %32.3.

بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين فى مصر 9.1 مليون دولار خلال العام المالى 2020 / 2021،مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها %31.1.

وتطمح الحكومة المصرية إلى نمو أعداد الشركات التركية المستثمرة فى السوق المحلية عبر إنشاء مدينة صناعية مشتركة، وأن تصل أعدادها إلى 1000 قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد رفع القيود الدبلوماسية وتفعيل استراتيجية التعامل بالعملة المحلية بين البلدين.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة فى وقت سابق عن أن عدد الشركات التركية المستثمرة فى مصر يتجاوز 790 شركة ويقدر حجم استثماراتهم 2.5 مليار دولار، إضافةً إلى «الجديدة» التى تم ضخها فى عام 2020 والبالغ قيمتها 400 مليون دولار فى قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية والأثاث والأغذية والهندسية.