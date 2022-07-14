تقرير حكومي: ضخ 36 مليار جنيه لمنظومة النظافة فى 8 سنوات

كشف تقرير حكومي صادر عن وزارة التنمية المحلية لاستعراض إنجازات الـ8 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022، عن صرف مبلغ 36 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وكشف التقرير عن تنفيذ مشروع بتكلفة 126 مليون دولار ممول من البنك الدولي، لإنشاء مجمع متكامل لمعالجة المخلفات فى مدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.

ضخ 36 مليار جنيه لمنظومة النظافة فى 8 سنوات

وأضاف التقرير، الذي اطلعت عليه “المال”، أن تلك المخصصات التى تم ضخها تبلغ 36 مليار جنيه، شملت شراء عدد 2500 معدة نظافة جديدة وصيانة 4500 معدة قديمة، إضافة إلى رفع تراكمات قدرها ( 47 مليون طن ) منها 16 مليون طن تراكمات تاريخية ، 31 مليون طن متولد يومي وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية (ترع ومصارف) داخل الكتلة السكنية وتجميل مداخل عدد 125 مدينة وحى وعدد 600 قرية وتنفيذ البنية الاساسية لمنظومة النظافة والجمع المنزلى ببعض المحافظات.

وتابع التقرير أنه تم تنفيذ مخطط رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائي، وتم رفع حوالي 51 مليون طن من التولد اليومى خلال العامين الماضيين، إضافة إلى التخلص من التراكمات التاريخية لحوالي 15,5 مليون طن بعدد 53 موقع بالمحافظات.

مخطط المحطات الوسيطة المتحركة

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ مخطط لانشاء المحطات الوسيطة لجمع وفرز المخلفات، اذ انه من المخطط تسليم معدات لعدد 79 محطة وسيطة متحركة، تم تسليم عدد 7 محطة وسيطة متحركة و جارى تنفيذ عدد 72 محطة.

منظومة المخلفات والمحطات الوسيطة الثابتة

وذكر التقرير أنه من المخطط تنفيذ عدد 24 محطة وسيطة ثابتة ضمن منظومة الملخفات، تم تسليم عدد 13 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ 11 محطة.

المدافن الصحية الآمنة

وتابع التقرير أنه من المخطط تنفيذ عدد 39 خلية دفن صحية وامنه، تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 16 مدفن و جارى تنفيذ 23 مدفن.

مصانع المعالجة والتدوير

وكشف التقرير عن تفاصيل مخطط الدولة نحو مشاريع إعادة تدوير ومعالجة المخلفات لخفض معدلات الدفن وتحقيق قيمة اقتصادية من المخلفات، إذ تهدف الى تنفيذ وتطوير عدد (31) مصنع معالجة وتدوير المخلفات.

وتابع أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (8) مصانع و جاري إنشاء ورفع كفاءة عدد (23) مصنع ، ومن المخطط تطوير عدد ( 4 محطات لفرز المخلفات) لمحافظة جنوب سيناء وجارى التنفيذ.

واضاف التقرير ان وزارة التنمية المحلية نجحت فى توفير القطاع المتخصص لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير و المدفن الصحي للحفاظ على الأصول وضمان الاستدامة وذلك من خلال التعاقد مع شركة إيكارو لادارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير و المدفن الصحى بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى محافظتى بورسعيد والإسماعيلية.

وقامت الوزارة بإعداد قاعدة بيانات للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية، و الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات وقد تقدم نحو 30 شركة خاصة ترغب فى إدارة المصانع والمدافن الصحية ويتم تقييمه حالياً لإختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التى يتم رفع كفائتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.

رفع نواتج تطهير الترع والمصارف

تم التنسيق مع المحافظات ووزارتي الموارد المائية والرى والتضامن الاجتماعى لتفعيل المشاركة المحلية في نقل نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع وصول المخلفات إليها وتم تنفيذ التجربة بنطاق مركز إدارى بكل محافظة ليصبح الوضع الحالي بعدد ( 37 ) مركز إداري بعدد ( 20) محافظة، وبلغ إجمالى المخلفات التى تم رفعها حتى تاريخه ( 90 ألف طن ).