تقرير حكومي: صادرات مصر من المكرونة تنمو بنسبة 107% في أول 9 أشهر من 2023

كشفت بيانات حكومية عن ارتفاع إجمالى صادرات مصر من السلع الغذائية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى 2023 لتصل إلى 3.43 مليار دولار مقابل 2.94 مليار لنفس الفترة من العام الماضى 2022، وأبرزها نمو صادرات المكرونة بنسبة %107.

وترصد”المال” فى التقرير التالى حركة الصادرات والواردات للسلع الغذائية فى الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقارنة مع نفس الفترة من 2022، وسجلت صادرات الشوكولاته ومنتجاتها خلالها نحو 115.8 مليون دولار، مقابل 79.5 مليون دولار فى نفس الفترة المقارنة العام الماضى، بمعدل زيادة قدره %45.7.

وأفاد أحدث تقارير التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بأن صادرات السلع الغذائية من الخضروات والفواكه والمكسرات ارتفعت إلى نحو 68.3 مليون دولار مقابل 43.9 مليون دولار بنسبة نمو %55 خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

فيما سجلت صادرات المكرونة خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى 66.8 مليون مقابل 32.3 مليون دولار فى نفس الفترة المقابلة من العام الماضى 2022 بنسبة زيادة قدرها %107.

وتراجعت صادرات مصر من البسكويت بنسبة %4.6 مسجلة نحو 44.3 مليون مقابل 46.4 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات منتجات صلصة الطماطم لتصل إلى 49.4 مليون دولار، مقابل 30.7 مليون فى فترة المقارنة السابقة بزيادة قدرها %60.

كما قفزت صادرات البطاطس إلى 45.5 مليون دولار مقابل 36.7 مليون بنسبة زيادة قدرها %23، ومنتجات الخليط من عصائر الفاكهة أو الخضار إلى نحو 43.6 مليون دولار مقابل 16.9 مليون فى نفس فترة المقارنة السابقة بنسبة زيادة قدرها %150.

وتابع تقرير الإحصاء أن صادرات مصر من المقرمشات من الأطعمة الجاهزة سجلت نحو 29.2 مليون دولار فى التسعة الشهور الأولى من العام الجارى مقابل 28.2 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضى العام الماضى، ومن الزيتون نحو 45.4 مليون دولار مقابل 20.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابقة بزيادة تتجاوز %100.

كما سجلت صادرات الأجبان المطبوخة نحو 45.9 مليون دولار مقابل 68.4 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها %32.

ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالى قيمة الصادرات المصرية بنسبة %19.9 إلى 31.56 مليار مقابل 39.41 مليار فى فترة المقارنة السابقة.

وعلى الجانب الآخر، أفاد تقرير نشرة التجارة الخارجية، بتراجع قيمة الواردات المصرية فى أول 9 أشهر من العام الجارى، بنحو %16 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى لتصل إلى 61.3 مليار دولار مقابل 73.6 مليار فى نفس الفترة المقابلة من 2022.

وكشف التقرير عن تراجع واردات السلع الغذائية فى تلك الفترة مسجلة نحو 8.91 مليار دولار، مقابل 9.51 مليار دولار بنسبة تراجع قدرها 6.5 %.

وتصدرت قائمة السلع الغذائية المستوردة زيت النخيل ليبلغ قيمة 952.2 مليون دولار مقابل 1.1 مليار بنسبة انخفاض قدرة %17، وبلغت واردات مصر من لحوم الأبقار نحو 606.4 مليون دولار مقابل مليار دولار فى نفس فترة المقارنة السابقة بنسبة تراجع قدره %40.

كما سجلت واردات المحضرات الغذائية 182.8 مليون دولار مقابل 231.5 مليون دولار بنسبة تراجع قدره %20، والكبدة بقيمة 176.8 مليون دولار مقابل 165.4 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت %7 خلال فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

وأظهرت المؤشرات زيادة قيمة واردات مصر من بذور عباد الشمس بنسبة %64 لتسجل نحو 363.2 مليون دولار فى أول 9 شهور من 2023 مقابل 221.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2022، فيما بلغت حجم واردات سمك الماكريل نحو 101.9 مليون دولار مقابل 77.4 مليون دولار بزيادة قدرها %30.

وذكر التقرير أن قيمة وارداتنا من الألبان بلغت 150 مليون دولار مقابل 218 مليون دولار بانخفاض قدره %31، ومن الجمبرى نحو 81.1 مليون دولار مقابل 122.9 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها %34 خلال فترة المقارنة السابقة.

%23 زيادة فى «البطاطس» إلى 45.5 مليون

تراجع واردات السلع الغذائية إلى 8.91 مليار