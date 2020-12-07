اقتصاد وأسواق

تقرير حكومي: جمارك الإسكندرية تُفرج عن سيارات وقطع غيار بـ 5.7 مليار جنيه نوفمبر الماضي

الشهر الثالث والعشرون لتطبيق زيرو جمارك
منى عبدالباري 1:21 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 1:21 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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كشف تقرير حديث صادر عن مصلحة الجمارك المصرية أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، بلغت 5.717 مليارات، وتحصيل 1.861 مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها .

الشهر الثالث والعشرون لتطبيق زيرو جمارك

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 16845 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 4.302 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، تم تحصيل نحو 1.300 مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها.

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و قال جمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، في بيان اليوم إن نوفمبر الماضي كان الشهر الثالث والعشرون لتطبيق اتفاق زيرو جمارك، وإن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا» خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم إعفاؤها من سداد أكثر من1.931 مليار جنيه.

و أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 1316 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 739 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل 161 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية، واتفاقية أغادير واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»، ليتم إعفاؤها من سداد نحو 51 مليون جنيه.

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و أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 721 رسالة قطع غيار سيارات خلال نوفمبر الماضي بقيمة بلغت 676 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة  119 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»، ليتم إعفاؤها من سداد نحو 27 مليون جنيه.

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أشار إلى أنه تم تحصيل ضرائب ورسوم وغرامات أخرى خلال شهر نوفمبر الماضى بلغت 280 مليون جنيه .

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بقلم منى عبدالباري

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