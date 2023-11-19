تقرير حكومي: تكلفة نقل طن المواد البترولية بـ«السكة الحديد» تبلغ 79 جنيهًا (جراف)

كشف تقرير حكومي، عن أن متوسط تكلفة نقل طن المواد البترولية بواسطة صهاريج السكة الحديد بلغت 79 جنيها في 2021-2022، بينما سجلت 70 جنيه خلال 2020-2021.

وفي نفس السياق، تراجعت الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكة الحديد خلال عام 2021-2022 مقارنة بسابقه بنسبة 4.4%، حيث بلغت الكمية المنقولة 311 ألف طن مترى 2021-2022، بينما سجلت 325.3 ألف طن متري خلال عام 2020-2021، وفقا لتقرير حصلت “المال” على نسخة منه.

وأوضح التقرير أن الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية بلغت 276.9 ألف طن متري خلال عام 2019-2020، فيما وصلت إلى 282.5 ألف طن متري في 2018-2019، في حين سجلت 385.1 ألف طن متري خلال 2017-2018.

وذكر التقرير أن وسائل نقل المواد البترولية كثيرة مثل اللوري والناقلات الساحلية وخطوط أنابيب البترول.

وأضاف أن اجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية بلغ 105.8 مليون طن متري خلال عام 2022 /2021، مقابل 91.2 مليون طن متري في 2021/2020 بنسبة زيادة قدرها 16%.

خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية

يذكر أن وزارة وضعت خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.

ومن المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1.5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 13 مليون طن سنوياً عام 2030.

وبالنسبة لتطوير الوحدات المتحركة، ففي عام 2014 كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرار الصالح منها حوالي 530 جرار بنسبة صلاحية 65%، وكان عدد العربات 3200 عربة الصالح منها 2000 عربة بنسبة صلاحية 62% والباقي عاطل، وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير 750 رحلة يومياً بطاقة استيعابية 700 ألف راكب/ يوم (بدون نقل البضائع).

ولذلك تم وضع خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة (جرارات وعربات) تم تنفيذ توريد 130 جرار جديد GE من إجمالي 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل 61 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها، وتم وصول 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية، ودخلت جميعها الخدمة.

ويضاف إلى ما سبق توريد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1.1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 1317 عربة عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها، وتم توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعهم.