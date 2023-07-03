تقرير حكومي : تركيب 52 محطة شحن للسيارات والأتوبيسات الكهربائية فى القاهرة والإسكندرية

أصدرت وزارة التنمية المحلية بمناسبة الذكري العاشرة لثورة 30 يونيو، تقريرا يتناول تفاصيل المشروعات الصديقة للبيئة والتى تسهم فى الحد من التغيرات المناخية وعودة التوازن البيئي والتحكم في الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري، وتفاصيل انضمام أتوبيسات كهربائية لأسطول النقل العام.

وأضاف التقرير الذي وصل “المال”، أن الحكومة تخطط لتركيب محطات شحن للسيارات والأتوبيسات الكهربائية تصل إلى نحو 52 محطة، بقدرة 60 ك وات / ساعة، وتم توزيع تلك المحطات بنحو 33 محطة للقاهرة، تم تركيب 18 وجارٍ العمل على الباقي، بينما كان نصيب محافظة الإسكندرية 19 شاحنا.

شراء 110 أتوبيسات كهربائية

وتابع التقرير، أن وزارة التنمية المحلية قامت بشراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء تم توزيعهم لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والتى حصلت على 70 أتوبيسا ،والإسكندرية بعدد 40 أتوبيسا وذلك بتكلفة 600 مليون جنيه.

وكشف التقرير عن احلال وتجديد الاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار فى إطار من الشراكة مع وزارة الدولة للانتاج الحربى، اذ مستهدف تعديل 2262 أتوبيساً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1,2 مليار جنيه.

وتابع التقرير ان عمليه الاحلال والتعديل للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار تسهم فى خفض الانبعاثات وتوفير التكلفة، إذ يتم على 6 مراحل المستهدف تعديله بالمرحلة الواحدة 377 أتوبيس بتكلفة 200 مليون جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

ولفت اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات في إقامة محطات شحن بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين.