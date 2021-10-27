تقرير حكومي: القاهرة تحتاج لإنشاء 100 دور حضانة للأطفال لسد العجز

كشف تقرير حكومى صادر عن الإدارة العامة للمعلومات بمحافظة القاهرة أن العاصمة تحتاج الى إنشاء 100 دور حضانة لسد العجز وتلبية النمو السكاني، اذ ان عدد الاطفال من سن عام الى 5 سنوات تجاوز 50 ألف طفل لعدد 1082 دور حضانة بأحياء العاصمة.

وأضاف التقرير الذى اطلعت عليه «المال»، أن عدد الأطفال سيصل فى نهاية عام 2025 إلى 56 ألف طفل الامر الذى يحتاج الى التوسع فى إنشاء دور الحضانة، ومراعاة التوزيع الجغرافي، لافتا إلى أن اقل عدد للحضانات يوجد فى المدن الجديدة والمنطقة الجنوبية.

وتابع التقرير ان عدد الحضانات فى المدن الجديدة بلغ 51 حضانة تتمركز فى القاهرة الجديدة فيما تعانى مدينة الشروق وبدر من عدم توفر الحضانات المرخصة بشكل رسمي، ويبلغ عدد الحضانات فى المنطقة الجنوبية 315 حضانة لخدمة 17.2 ألف طفل بزيادة عن القدرة الاستيعابية لها بعدد ألفين طفل .

وأوضح التقرير ان المنطقة الشرقية بها 434 حضانة تخدم 31 ألف طفل رغم ان القدرات الاستيعابية لها تصل 22 ألف طفل فقط، فيما تسجل عددها فى المنطقة الغربية 136 حضانة وتخدم ما يقرب من 5 آلاف طفل، وتبلغ فى المنطقة الشمالية 146 حضانة تستوعب 6 آلاف طفل.

7 فقط تخدم 3 أحياء هى الموسكى والأزبكية والأميرية

وكشف التقرير عن تصدر حى شرق مدينة نصر عدد الحضانات المتوفرة وتصل الى 116 حضانة، يليه حى النزهة 101 حضانة، فيما يصل أقل عدد من الحضانات فى حى الموسكى بعدد 2 فقط، يليه حى الازبكية ب،5 حضانات، فيما يعانى حى الأميرية من عدم تواجد أى حضانات للأطفال بشكل رسمى.