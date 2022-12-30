تقرير حكومي : إنشاء وتطوير 3500 كوبري بأطوال 7 آلاف كم بتكلفة 15 مليار جنيه

كشفت تقرير حكومي صادر عن وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية 2022/2023 ، وأن جملة الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الإستثمارية للتنمية المحلية للعام المالى الجاري 2023/2022 بلغت حوالى 32.338 مليار جنيه.

وقال التقرير الذي أطلعت عليه “المال”، إن ماتم من إنجازات على مستوى المحافظات من حجم تلك المخصصات حتى منتصف الربع الثاني من العام المالي 2022 – 2023 بلغ 16 مليار جنيه بنسبة تمويل 50% من حجم الاعتماد المدرج للخطة.

إنشاء 3500 كوبري للسيارات والمشاة

وأضاف التقرير أن برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كبارى للسيارات والمشاة، يعمل حاليا على تنفيذ عدد 3500 مشروع “كوبري” بأطوال حوالى (7000 كم ) بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في التقرير، أن الوزارة نجحت مؤخرا في تحقيق تقدم على مستوى العديد من الأنشطة والمجالات، أبرزها برنامج حياة كريمة لتطوير الريف المصري، إذ جارى استكمال تنفيذ عدد 175 سوق قرية وعدد 131 موقف للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث عدد 300 مبنى بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه لخدمة مواطنى القرى.

زراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة 200 مليون جنيه

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى بدء أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، لافتاً إلي أن ما تم زراعته بالمحافظات بلغ 3 ملايين و 173 ألف شجرة حتى الآن ، وذلك من إجمالي المستهدف زراعته خلال العام المالي الحالي 2022:2023 ، و يبلغ 7,7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه.

وأوضح، أن الوزارة تساهم فى المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة ، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، زراعة 20 مليون شجرة ، وفقاً للأعداد المقررة لكل منها ، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا فى المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان ، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج .