تقرير حكومى: 17 منطقة عشوائية بالثغر تنتظر قطار التطوير

كشف تقرير صادر عن وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية، عن وجود 17 منطقة عشوائية تنتظر بدء أعمال تطويرها على غرار المناطق التى تم تطويرها بالثغر مؤخرا ضمن خطة الدولة 2030 والتى تستهدف القضاء على المناطق العشوائية بنهاية عام 2023.

وبحسب التقرير، تحوي مدينة الإسكندرية ما يقرب من 29 منطقة عشوائية، تم تطوير 4 منها بالكامل بنسبة %13.3 من إجمالى المناطق، كما يجرى تطوير 8 مناطق أخرى حاليا بنحو %27.5 من الإجمالى منها 4 بحى غرب، وهى «كوم الملح ورُصد لها 185 مليون جنيه، وامتداد المفروزة بتكلفة 30 مليونا، وفرن الجراية البالغ تكلفتها 27 مليونا، ومثلث السكة الحديد التى خُصص لها نحو 24 مليونا»، ويجرى التنسيق لنقل قاطنيها لمساكن «بشاير الخير 3».

وأوضح التقرير أن أكبر مساحة للمناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة تتمثل فى المحاجر الصينية الكائنة بحى العجمى التى تستحوذ على %44 من إجمالى المساحة، مشيرا إلى أن تكلفة تطويرها تبلغ 12.5 مليون جنيه.

ولفت إلى أن أقل منطقة عشوائية غير آمنة من حيث المساحة هي فرن الجراية بنسبة %0.5 من الإجمالى، مشيرًا إلى أن تكلفة تطويرها تقترب من 27 مليون جنيه.

وأظهر التقرير أن أكبر عدد سكان يعيش فى الأماكن غير الآمنة يتركز فى منطقة وادى القمر التابعة لحى العامرية أول بنسبة %66.6 من إجمالى سكان تلك المناطق، مضيفًا أن هذه المنطقة أصبحت حاليا آمنة بدون تلوث للهواء بعدما عانت لسنوات بسبب التلوث الناتج عن شركة الأسمنت المتواجدة هناك على مساحة كبيرة، فيما تبين أن أعلى تكلفة تم رصدها لمنطقة غير آمنة هى التى خُصصت لكوم الملح وبلغت 185 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية تنتهى حاليا من إجراءات نقل قاطنى عدد من المناطق العشوائية لمنطقة «بشاير الخير 3» وأبرزها «كوم الملح، وامتداد المفروزة،و فرن الجراية، ومثلث السكة الجديدة، ومأوى الصيادين»، فى حين تأجل نقل قاطنى منطقة المحاجر الصينية لحين الانتهاء من الدراسة الأمنية.

وقال التقرير إن أعلى أسر مستفيدة من أعمال التطويربالمناطق العشوائية هى أسُر منطقة الحضرة الجديدة بنسبة 26.7 % من الإجمالى، مضيفا أن تكلفة تطوير تلك المنطقة بلغت نحو 148 مليون جنيه.

فى سياق متصل، أظهر التقرير أن أعلى تكلفة تم تخصيصها للمناطق العشوائية الآمنة كانت لمنطقة العصافرة قبلى بنسبة %33.8 من إجمالى التكلفة البالغة 720.91 مليون جنيه، لافتا إلى أن ما يقرب من 85 ألف أسرة يعيشون بها، وأوصى فى هذا الشأن باستكمال أعمال التطويربهدف استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر.

يُشار إلى أن عمليات التطوير الراهنة بالإسكندرية شهدت إزالة منطقتين كلياً وهما «منطقة توشكى البالغ تكلفتها 3.375 مليون جنيه، ومنطقة طلمبات المكس البالغ تكلفتها 30 مليونا»، كما تمت إزالة «جزئية لمنطقتين وهما الهضبة الصينية ، ومنطقة نادى الصيد».