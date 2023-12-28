تقرير حكومى: «ميناء الإسكندرية» الثانى فى قائمة الواردات المنقولة بحريا خلال 9 شهور

أظهرت أحدث بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تصدر ميناء السويس قائمة الواردات المنقولة عبر الموانئ المصرية فى الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، تلاه ميناء الإسكندرية فى المرتبة الثانية.

وبحسب بيانات «الإحصاء» شهد ميناء السويس نقل %25.2 من البضائع التى تم استيرادها فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 بنحو 15.436 مليار دولار، مقابل 5.033 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى والتى استحوذ فيها على %6.8 من السلع المنقولة.

وعلى الجانب الآخر، شهد ميناء الإسكندرية زيادة قدرها 8.751 مليار دولار فى أحجام البضائع الواردة عبره، واستيراد بضائع بقيمة 14.892 مليار دولار مقابل 6.141 مليار فى فترة المقارنة السابق ذكرها.

ووفقًا للنشرة؛ ازدادت نسبة الواردات المصرية التى تم نقلها عبر ميناء الإسكندرية إلى نحو %24.3 من إجمالى التوزيع النسبى للواردات عبر الموانئ مقابل %8.3 فى الفترة السابق ذكرها،

تلاه ميناء الدخيلة فى المركز الثالث بالقائمة، وشهد استيراد بضائع بقيمة 8.846 مليار بالمقارنة مع 67.474 مليون دولار فى تلك الفترة.

وارتفعت قيمة البضائع التى تم استيرادها من ميناء الدخيلة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي بشكل ملحوظ لتزيد بنحو 8.779 مليار دولار مقارنة مع فترة المقارنة من العام الماضى.

ثم جاء ميناء دمياط فى المركز الرابع بالقائمة مستحوذًا على نسبة %11.7 من إجمالى واردات البضائع المنقولة وبلغت نحو 7.153 مليار دولار، مقابل 77.220 مليون فى فترة المقارنة السابق ذكرها.

وتراجعت نسبة البضائع المستوردة من خلال الموانئ الجوية إلى 11.3% من إجمالى الواردات المصرية مقابل 84.1 % لتأتى فى المرتبة الخامسة، وبلغت قيمة تلك البضائع نحو 6.944 مليار دولار مقابل 61.877 مليار خلال فترة المقارنة.

وجاء ميناء بورسعيد فى المرتبة السادسة بالقائمة مستحوذًا على نقل %7.6 من البضائع التى تم استيرادها فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 بنحو 4.654 مليار دولار مقابل 69.889 مليون دولار فى فترة المقارنة السابقة .

تلاه موانئ القصير والبحر الأحمر التى شهدت استيراد بضائع قيمتها 2.050 مليار دولار مقابل 21.949 مليون فى فترة المقارنة السابقة.

وشهد ميناء سفاجا استيراد بضائع ب 1.077 مليار دولار فى الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقارنة مع 32.183 مليون بفترة المقارنة السابق.

وأظهرت بيانات النشرة استيراد بضائع من خلال ميناء نويبع بقيمة 196.749 مليون دولار، مقابل 127 مليون خلال الفترة السابقة .

تلاه الموانئ الأخرى، وبلغت قيمة واردات البضائع المنقولة من خلالها نحو 118.465 مليون دولار مقابل 268.348 مليون فى فترة المقارنة السابقة.

وفيما يخص إجمالى حجم الواردات المصرية فى الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، أفادت البيانات بانخفاضها إلى نحو 61.370 مليار دولار مقابل 73.605 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى، وذلك بإجمالى انخفاض يبلغ نحو 12.235 مليار.

فى السياق نفسه، احتل ميناء الإسكندرية المركز الثانى فى قائمة توزيع الواردات عن طريق الموانئ فى شهر سبتمبر الماضى، وشهد استيراد بضائع بقيمة 1.541 مليار دولار مقابل 435.987 مليون خلال سبتمبر 2022.

ووفقًا للنشرة ؛ قفزت نسبة السلع التى تم نقلها عبر ميناء الإسكندرية، خلال شهر سبتمبر من العام الحالي إلى نحو %25.34 من إجمالى التوزيع النسبى للواردات عبر الموانئ، فيما جاء ميناء السويس فى المركز الأول بالقائمة مستحوذًا على الحصة الأكبر من نسب الواردات.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استيراد بضائع من خلال ميناء السويس بقيمة 1.678 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 724.787 مليون خلال فترة المقارنة السابقة.

واستحوذ ميناء دمياط على المرتبة الثالثة بالقائمة بنسبة %12.16 من إجمالى واردات البضائع المنقولة خلال شهر سبتمبر الماضى وبلغت نحو 739.936 مليون دولار مقابل نحو 388 ألف فى فترة المقارنة.

فيما احتل ميناء الدخيلة المركز الرابع بالقائمة مستحوذا على %11 من إجمالى واردات البضائع المنقولة خلال شهر سبتمبر الماضي، وشهد استيراد بضائع بقيمة 670.244 مليون دولار بالمقارنة مع 7.798 مليون سبتمبر من العام الماضى.

وتراجعت نسبة البضائع المستوردة من خلال الموانئ الجوية إلى 9.8 % من إجمالى الواردات المصرية مقابل %83.1 وبلغت قيمة تلك البضائع نحو 596.729 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الحالي، مقابل 6.050 مليار دولار خلال فترة المقارنة .

وجاء ميناء بورسعيد فى المرتبة السادسة بالقائمة مستحوذًا على نقل %8.1 من البضائع التى تم إستيرادها خلال سبتمبر الماضى بنحو 490.418 مليون دولار مقابل 7.212 مليون فى فترة المقارنة.

ثم جاءت موانئ القصير والبحر الأحمر التى شهدت استيراد بضائع خلال شهر سبتمبر الماضى بقيمة 220.298 مليون دولار مقابل 2.484 مليون .

وشهد ميناء سفاجا خلال شهر سبتمبر الماضى استيراد بضائع بقيمة 113.611 مليون دولار مقارنة مع 360 مليونًا خلال سبتمبر 2022.

وأظهرت بيانات النشرة استيراد بضائع من خلال ميناء نويبع بقيمة 26.025 مليون دولار مقابل 21 مليونًا خلال فترة المقارنة.

تلاه الموانئ الأخرى، وبلغ حجم واردات البضائع المنقولة من خلالها نحو 4.456 مليون دولار، مقابل 54.400 مليون فى فترة المقارنة.