تقرير: حكام مونديال قطر يستعدون للحصول على تعويض بقيمة 70 ألف دولار

عندما يتعلق الأمر بالمال لا يوجد شيء ثابت على الإطلاق حتى الآن، أو على الأقل نعرفه، بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قادمة إلينا من قطر ويبدو أن لدى الجميع نفس السؤال: كم سيدفع الحكام؟.

هذا سؤال رائع بالنظر إلى أن الحكام وتحديداً حكام كرة القدم لديهم واحدة من أكثر الوظائف التي تم التقليل من شأنها في المجال الرياضي، لا يتعين عليهم إجراء المكالمات الصعبة فحسب بل يتعين عليهم مواكبة جميع اللاعبين في الميدان.

لذلك وبعد مرور عدة أيام على كأس العالم 2022 في قطر دعونا نلقي نظرة على مقدار تعويض الحكام على عملهم الشاق في الميدان خلال هذا التقرير.

كم سيُدفع الحكام لكأس العالم 2022؟

ووفقًا لما ذكرته شبكة “إن بي سي سبورت” الأمريكية، فإنه لا يمكننا أن نعرف بالضبط المبلغ الذي سيحصل عليه الحكام لواجباتهم في كأس العالم، لكن يمكننا تقديره بناءً على أدلة 2018.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في روسيا عام 2018، قررت الهيئة الإدارية لكأس العالم FIFA أن يتم تعويض حكم كل مباراة بمبلغ 70 ألف دولار عن مشاركته في البطولة.

وفي عام 2014، تم دفع 50000 دولار للحكام لمشاركتهم في كأس العالم.

كم سيدفع الحكام لكل مباراة في كأس العالم لكرة القدم 2022؟

مرة أخرى، لا نعرف الرقم الدقيق هنا، ولكن يمكننا أن نتخمين بناء على قيم 2018. في روسيا، تم دفع 3000 دولار لحكام كأس العالم لكل مباراة.

كم عدد الحكام المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2022؟

تم اختيار 36 حكمًا للمشاركة في مراحل مجموعات كأس العالم 2022، باستثناء الحكام المساعدين.

المراحل اللاحقة من البطولة، بما في ذلك دور الـ16، الدور ربع النهائي، الدور نصف النهائي.. إلخ، سيعملها الحكام الذين لديهم أفضل انطباعات خلال دور المجموعات.

هل سيكون هناك أي امرأة حكما في مونديال 2022؟

نعم! ستكون بطولة كأس العالم في قطر هي الأولى من نوعها على الإطلاق التي تضم ثلاث حكام من الإناث. هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحدث البالغ 92 عامًا التي يتم فيها اختيار حكام إناث لكأس العالم للرجال.

كما تم اختيار ثلاث نساء إضافيات ليكونن حكام مساعدين.