تقرير: توقعات بوصول قيمة سوق الساعات الذكية إلى 95.78 مليار دولار في 2028

من المتوقع أن يصل حجم سوق الساعات الذكية العالمية إلى 95.78 مليار دولار أمريكي في العام 2028 وأن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 19.1٪ ، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة Emergen Research.

تؤدي العوامل الرئيسية مثل زيادة الوعي العام بالصحة وظهور العديد من اللاعبين في السوق والتقدم التكنولوجي في الساعات الذكية إلى نمو إيرادات السوق العالمية.

علاوة على ذلك، يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على السوق.

كما يقدم التقرير رؤى تفصيلية حول تأثير الوباء على الصناعة على المستوى الإقليمي ومستوى الصناعة. ويغطي التقرير أيضًا التطورات واللوائح الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا.

ويحلل التقرير أيضًا التأثير الحالي والمستقبلي للجائحة على السوق العالمية ويقدم نظرة ثاقبة على حالة ما بعد الوباء.

واستنادًا إلى نظام التشغيل، من المتوقع أن يمثل قطاع iOS نموًا كبيرًا في الإيرادات بين عامي 2021 و 2028 بسبب عوامل مثل ارتفاع الدخل المتاح، والاعتماد العالي لأجهزة iOS ، وتوافر أنظمة تشغيل iOS المتقدمة مثل RTOS أو WatchOS للأجهزة الذكية.

ومن بين قطاعات التطبيقات، من المتوقع أن يمثل قطاع المساعدة الشخصية أكبر حصة من الإيرادات خلال فترة التنبؤ. يعد زيادة الوعي الصحي، وزيادة اعتماد الأجهزة الذكية والاستخدام العالي للمساعدين الافتراضيين للتعرف على الصوت لمراقبة الأنشطة اليومية من العوامل الرئيسية التي تعزز نمو القطاع.

ومن المتوقع أن يمثل سوق الساعات الذكية في أمريكا الشمالية أكبر حصة من الإيرادات طوال فترة التوقعات.

وتُعزى نسبة الإيرادات المرتفعة إلى عوامل مثل ارتفاع مبيعات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الذكية وزيادة الوعي الصحي بين المستهلكين والتقدم التكنولوجي في الساعات الذكية وزيادة انتشار الأمراض المزمنة ومرض السكري.