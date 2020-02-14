تقرير: توقعات بارتفاع معدل نمو قطاع التأمين في العالم إلى 5.1% خلال 2029

توقع تقرير سوق التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين، ارتفاع معدل نمو قطاع التأمين على مستوى العالم إلى 5.1%، وذلك خلال عام 2029 مقابل 3% خلال عام 2018 .

يأتي ذلك فى ظل توقعات بارتافع معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 5.6% أو أكثر فى عام 2029 وستتقلص الفجوة بين معدل نمو أقساط التأمين ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى.

ومع حدوث التغيرات الديموغرافية وتدنى مستوى نظم الحماية الاجتماعية وخاصة فى الأسواق الناشئة بما يسمح بنمونشاط تأمينات الحياة بمعدل نمو يفوق 5.5% خلال 2029 مقابل 4.4% معدل نمو نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى عام 2029 .

10.5% معدل نمو قطاع التأمين في الأسواق الناشئة خلال 2029

وتوقع التقرير ارتفاع معدل نمو قطاع التأمين فى الأسواق الناشئة بما يتجاوز 10.5% فى نشاطى تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات فى عام 2029 ، مقابل معدل نمو تتجاوز 3.2% فى الأسواق المتقدمة اقتصاديا، ويأتى هذا الفارق مدعوما بزيادة معدل الاختراق فى الأسواق الناشئة وكذلك معدلات التضخم عن مثيلتها فى الأسواق المتقدمة.

الجراف التالي يوضح توقعات تطور معدلات نمو صناعة التأمين العالمية خلال عام 2029 وفقا لكل منطقة .

وتصدرت الصين مناطق العالم من حيث معدلات نمو أقساط التأمين فى عام 2029 لتبلغ 11%، مقابل معدل نمو محقق فى عام 2018 بلغ 15.5% ورغم هذا التراجع فى النمو إلا أن الصين حافظت على تربعها على عرش نمو القطاع حتى عام 2029، مدعمة بتضاعف حصتها فى الاقتصاد العالمى إلى 20% خلال العقد القادم، تليها منطقة آسيا (باستثناء اليابان) بمعدل نمو لنشاط التأمين تبلغ 9.4% (9.8% لتأمينات الحياة ، و8.5% لتأمينات الممتلكات).

75% من نمو الصناعة في العقد المقبل يأتي من الصين والولايات المتحدة والهند

وكشف التقرير أن 75% من النمو المتوقع فى أقساط التأمين سوف يأتى من كل من الولايات المتحدة والصين والهند خلال العقد المقبل، مع توقع بلوغ حجم أقساط التأمين العالمية فى 2029 إلى 6.3 تريليون يورو، وتبلغ حصة تأمين الحياة بها 65% مقابل 35% لتأمينات الممتلكات والمسئوليات مقابل 6.65 تريليون يورو أقساط فى 2018.

وووفقا للتقرير سيبلغ معدل نمو قطاع التأمين فى عام 2029 فى أوروبا الغربية 2.9% مقابل 0.4% خلال عام 2018، وسيرتفع نمو الأقساط فى منطقة أمريكا الشمالية إلى 2.8% خلال 2029 مقارنة بظت 1.8% خلال 2018 .

نمو أقساط التأمين فى الولايات المتحدة فى 2029 بنسبة 2.6%

ويبلغ معدل نمو أقساط التأمين فى اليابان خلال 2029 حوالى 2.7% مقابل 1.7% فى 2018، بينما سيبلغ معدل نموها فى الولايات المتحدة الأمريكية 2.6% فى عام 2029 مقارنة بـ 1.7% فى عام 2018، وسيرتفع معدل نمو الأقساط فى باقى دول العالم إلى 7.4% فى عام 2029 مقابل 6.6% خلال عام 2018.

الجراف التالى يبين معدل نمو قطاع التأمين على مستوى العالم وفقا لكل منطقة خلال عام 2018.