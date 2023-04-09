تقرير: توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط بالربع الأول من 2023

شهد الطلب على العالمي على النفط صعودا خلال الربع الرابع من العام 2022 ليصل إلى نحو 101.3 مليون برميل يوميا، أي بنسبة زيادة بلغت 1.8% ، مقارنة بمستويات الربع السابق، بحسب ما ورد في النشرة الشهرية للأوضاع النفطية بالأسواق العالمية.

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.6% ليصل إلى حوالي 46.9 مليون برميل يوميا ، كما ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 2.8% ليصل إلى حوالي 54.3 مليون برميل يوميا.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى نحو 101.3 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلى حوالي 55.2 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 46.1 مليون برميل يوميا.