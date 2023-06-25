تقرير: تنشيط السياحة البيئية يخلق 10 آلاف فرصة عمل سنويًا

كشف تقرير حكومي عن تفاصيل محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية، ووضع مصر كدولة من الطراز العالمي للسياحة البيئية، مع ضمان حفظ التراث الطبيعي لمصر باعتبارها حجر الزاوية لصناعة السياحة البيئية.

وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه “المال”، أن الفوائد المتوقعة من

دعم السياحة البيئية

في التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، يسهم فى توفير 10 آلاف فرصة عمل سنوياً داخل المحميات الطبيعية، والبالغة 30 محمية وفق رؤية وزارة البيئة.

وذكر التقرير ان استراتيجية السياحة البيئية، تهدف الى صون واستدامة وتقاسم المنافع الثروات الطبيعية، زيادة الدخل الوطني، وتحسين المعيشة لأكثر من مليون مواطن (داخل وخارج المحميات الطبيعية).

وأضاف أن العالم يتجه إلى العلم والتكنولوجيا والإنتاج، إذ تهدف وزارة البيئة الى تطوير منظومة المحميات الطبيعية والتوسع في خلق بنية تحتية في جميع المحميات وتطوير مراكز خدمة الزوار.

محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية

وكشف التقرير عن محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية، بهدف وضع مصر كدولة من الطراز العالمي للسياحة البيئية، إضافة الى ضمان حفظ التراث الطبيعي لمصر باعتبارها حجر الزاوية لصناعة السياحة البيئية.

وتابع: “إقامة توازن بين احتياجات التنمية السياحية والحفاظ على الموارد الطبيعية، تشجيع أنماط السياحة التي تحافظ على الموارد، تعزيز الإدارة البيئية للأنشطة السياحية، وضع إجراءات للرصد البيئي وتقييم الأنشطة السياحية”.

تنمية السياحة البيئية

وذكر التقرير أن الحكومة ترتكز على تنفيذ خطة كبيرة لتنمية السياحة البيئية خاصة في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء اللذان يمثلان أكثر من نصف التنمية السياحية في مصر علاوة على مجالات مباشرة على الساحل الشمالي والصحراء الغربية .

وكان قد قال محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية التابع للوزارة، في تصريحات سابقة ان السياحة البيئية تستحوذ على 20% من حجم السياحة على مستوي العالم، ونعمل على استقطاب اكبر عدد لزيارة المعالم المصرية والمحميات الطبيعية.

عوائد المحميات الطبيعية

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لـ”لمال” مؤخراً، عن تحقيق 30 محمية طبيعية عوائد تقارب 139.1 مليون جنيه خلال عام 2022 لاول مرة، مقسمة، بواقع 65 مليون جنيه و3 ملايين دولار ( تعادل 74.1 مليون جنيه وفق سعر الصرف الحالى البالغ 24.7 جنيه) .