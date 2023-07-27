تقرير: تنامى الطلب على السيارات الصينية في الأسواق الأفريقية

مع انعقاد معرض تشانغتشون الدولي الـ20 للسيارات فى الصين، لاقت السيارات الصينية إقبالا كبيرا في أفريقيا، إذ تساعد شركات السيارات الصينية السكان المحليين على زيادة دخلهم وتحسين معيشتهم، وفقا لوكالة شينخوا.

وجذب المعرض المنعقد في مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين، موطن صناعة السيارات في الصين، الشركات المحلية والعالمية لصناعة السيارات.

وفي السنوات الأخيرة، خطى قطاع صناعة السيارات فى الصين خطوات واسعة تجاه السوق العالمي.

وفي ضوء ذلك، قال وو وي، مندوب المبيعات في شركة “جريت وول موتورز” لصناعة السيارات بالمعرض، لوكالة شينخوا إن العلامات التجارية المطورة ذاتيا في الصين تواصل تعزيز البحث والتطوير في تكنولوجيا السيارات”.

تجدر الإشارة إلى أن الطلب على السيارات الصينية في السوق العالمية قوي نسبيا. وبالتالي، تعمل العديد من العلامات التجارية الصينية في الخارج بشكل أفضل.

انتشار السيارات الصينية بشكل كبير في مصر

وفي السياق ذاته، قال خالد محي الدين جيوشي، عضو مجلس إدارة شركة جيوشي موتورز فى مصر: “انتشرت السيارات الصينية بشكل كبير في مصر خلال الفترة الأخيرة، وحققت نجاحا مبهرا، وتقريبا أصبحت السيارات الصينية في كل الشوارع.”

وأشار إلى أن المنتج الصيني أصبح منتجا عالي الجودة و”يجب احترامه”، مضيفا أنه بالنظر إلى الأسعار، فإن أسعار المنتجات الصينية أفضل بكثير من المنتجات المنافسة، “سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية الأخرى.”

وتابع مؤكدا على أنه مع التطور الكبير الذي شهدته الشركات الصينية في السنوات العشر الماضية، يُقبل الشعب المصري على السيارات الصينية في الوقت الحاضر. وأضاف “نأمل في الاستفادة من التجربة الصينية في مصر، وهذا ما نحاول تنفيذه مع الشركاء الصينيين.”

المستهلكون في جنوب أفريقيا يفضلون السيارات الصينية

ومن جهة أخرى، يُفضل المستهلكون في جنوب أفريقيا السيارات الصينية، لتشهد مبيعات السيارات هناك ارتفاعا كبيرا. ففي 2006، دخلت السيارات الصينية سوق جنوب أفريقيا لأول مرة. ومنذ ذلك الحين، دخلت أكثر من 10 علامات تجارية صينية البلاد، محققة نتائج مثمرة، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الصينية في جنوب أفريقيا 35 ألفا في 2022، ومن المتوقع أن تتخطى 40 ألفا في 2023.

وقبل بضعة أشهر، قامت فالنسيا، فتاة من جنوب أفريقيا، بشراء سيارة من طراز “إكس 55” صناعة شركة بايك موتور، وأعربت عن إعجابها بالسيارة قائلة “إنها سيارة رياضية تتميز بمقاعد جلدية حمراء، يعجبني حقا هذا التصميم”.

وفي يونيو هذا العام، في المسابقة السنوية لأفضل سيارة في جنوب أفريقيا، فاز الجيل الجديد من السيارة “إكس 55” بجائزة “إس يو في” العائلية السنوية.

ويرى محللون أن التفوق في جودة صناعة السيارات الصينية والتكنولوجيا الخاصة بها يظهر تدريجيا على الصعيد العالمي، حيث يستمر تصدير السيارات التي تحمل العلامات التجارية الصينية المطورة ذاتيا في النمو بقوة.

الصين تصدر 2.14 مليون سيارة فى النصف الأول

ووفقا لاحصائيات رابطة مصنعي السيارات في الصين، فإنه في النصف الأول من 2023، بلغت صادرات السيارات الصينية 2.14 مليون سيارة، بزيادة تُقدر بـ75.7 % مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. ومن المرجح أن تصبح الصين أكبر مصدر للسيارات في العالم هذا العام.