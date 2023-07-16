تقرير: تركيا تلجأ للغرب بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة

اتخذ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خطوة كبيرة هذا الأسبوع لتعزيز علاقات بلاده مع الغرب ، في تحول سياسي سريع في إطار بحثه عن حلول للأزمة الاقتصادية الطويلة والمتفاقمة التي تعاني منها بلاده، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

فاجأ أردوغان حلفاءه في حلف الناتو يوم الاثنين عندما تخلى فجأة عن معارضته لطلب السويد الانضمام إلى التحالف العسكري. وقبل ساعات من وصوله إلى ليتوانيا، استنكر اردوغان فشل السويد في القيام بما يكفي لوقف الإرهاب حسب قوله.

يسلط التحول المفاجئ في موقف أردوغان الضوء على الأولوية التي يمنحها الرئيس المعاد انتخابه حديثًا لمسألة إصلاح العلاقات الدبلوماسية مع الغرب وطمأنة المستثمرين الأجانب الذين نأوا بأنفسهم عن تركيا في السنوات الأخيرة بسبب مشاكلها الاقتصادية.

تحول فى السياسة والنبرة

يقول باتو جوشكون، المحلل السياسي المقيم في أنقرة والذي يعمل في معهد صادق للأبحاث: “إنه أردوغان كما عهدناه. بلا مقدمات وفجأة نشهد تحولاً في السياسة والنبرة”. “أي زعيم سياسي آخر سيدفع ثمن مثل هذه الإنعطافات إلا أردوغان. أنه يحولها إلى مكسب له”.

يقول أردوغان إن موقف بروكسل “إيجابي” بشأن إحياء مساعي أنقرة المتوقفة منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والمضي قدمًا في إلغاء التأشيرات للمواطنين الأتراك.

السرعة في تغيير أردوغان لموقفه يُنظر إليها على أنها إشارة واضحة إلى أنه يتخذ نهجًا أكثر إيجابية مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين الذين عبروا عن قلقهم لسنوات من تراجع الديمقراطية في تركيا.

سنحت لاردوغان فرص عديدة لالتقاط الصور في قمة الناتو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والمستشار الألماني أولاف شولتز.

سلط الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء على لقائه الثنائي مع أردوغان في أعقاب سنوات من الفتور بينهما.

يقول باتو جوشكون: “أعتقد أن أردوغان بعد الانتخابات يشعر بثقة أكبر قليلاً فيما يتعلق بالعلاقات مع كل من روسيا والغرب”.

الثقة في الخارج مطلوبة لكن هناك ضرورة ملحة في الداخل لإنعاش اقتصاد تركيا المتعثر. كانت هذه أكبر قضية في الانتخابات التي فاز بها أردوغان بشق الأنفس في الجولة الثانية من التصويت التاريخي في نهاية مايو.