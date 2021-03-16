تقرير: ترخيص 5 وحدات «هيونداى إلنترا MD» موديل 2021

كشف بيانات رسمية عن ترخيص 5 سيارات «هيونداى إلنترا MD» موديل 2021 بمختلف وحدات المرور خلال شهر فبراير الماضى.

فى ذات السياق، ترددت أنباء داخل سوق السيارات تشير إلى احتمال إنتاج سيارات «إلنتراMD» محليًا من جانب وكليها المحلى مجموعة «جى بى غبور أوتو» بمصانعها بالسادس من أكتوبر خلال الأشهر المقبلة.

من جهته، علق شعبان الحاوي، الموزع المعتمد للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، وستروين، وميتسوبيشي»- على احتمال إنتاج طرازات «هيونداى إلنترا MD» محليًا- ؛ قائلًا: ستزيد من تنافسية السيارة ونمو مبيعات العلامة الكورية داخل شريحة سيارات الركوب السيدان.

توقع الحاوى أن يتجه العديد من الوكلاء والمصنعيين المحليين لتغير سياستهم التسويقية من خلال التوسع فى إنتاج طرازات جديدة فى إطار تعزيز تنافسيتها محليًا والقدرة على تحقيق المبيعات المستهدفة».

ولفت إلى أن مشروع التصنيع المحلى للسيارات الغير أوروبية فى مصر يعد أحد العوامل الرئيسية فى الحفاظ على تنافسيتها العلامة التجارية داخل السوق وذلك من خلال الاستفادة من الامتيازات واللوائح الجمركية للفئات والطرازات المنتجية محليًا مقارنة بسداد رسوم جمركية تصل إلى %40من قيمة المركبة المستوردة بالكامل.

بحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» سجلت مبيعات العلامة التجارية «هيونداي» – نموًا – فى السوق المصرية بنسبة %14.3 لتصل إلى 1577 مركبة خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بنحو 1379 وحدة فى نفس فترة المقارنة من العام السابق.

ورصدت «المال» قائمة السيارات المرخصة للعلامة الكورية «هيونداي» بوحدات المرور فى فبراير الماضى، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر.

اعتلت «إلنترا CN7 » صدارة تراخيص سيارات «هيونداي» بوحدات المرور بإجمالى 625 مركبة، خلال تلك الفترة.

وجاءت «هيونداى أكسنت RB» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 285 مركبة، تبعتها «إلنترا HD» فى المركز الثالث بنحو 234 سيارة.

وحلت «أكسنت HCI» فى المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا للعلامة الكورية «هيونداي» بوحدات المرور، مسجلة نحو 228 مركبة خلال تلك الفترة

وتمركزت «هيونداى توسان» فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من ترخيص 49 مركبة، تلتها «كريتا» فى المركز السادس بواقع 44 سيارة.

واحتلت «إلنترا AD» المرتبة السادسة بقائمة سيارات هيونداى الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بإجمالى 5 مركبات خلال الشهر الماضى.

يذكر أن العلامة الكورية «هيونداي» تمركزت فى المرتبة الثالثة بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بإجمالى نحو 1475 مركبة، خلال شهر فبراير الماضى.

وبلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة بوحدات المرور، نحو 18 ألفًا و729 وحدة خلال الشهر الماضى.