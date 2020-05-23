تقرير: تحديد 23 أغسطس موعدًا لانطلاق الموسم الجديد للدوري الفرنسي

بعد إنهاء الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد

استقرت رابطة الدوري الفرنسي على تحديد موعد 23 أغسطس المقبل، ليكون الموعد المبدئي لبداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، بعد إنهاء الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويُعد الدوري الفرنسي، هو أول دوري أوروبي كبير أعلن إنهاء الموسم، وتتويج باريس سان جيرمان، باللقب وتحديد الهابطين والصاعدين والمتأهلين للمسابقات الأوروبية.

ووفقًا لموقع «getfootballnewsfrance» فإن الرابطة الفرنسية عقب محادثات مع الشركات الحاصلة على حقوق نقل المباريات توصلت لبدء منافسات الدوري الموسم الجديد يوم 22 أغسطس للدرجة الثانية و23 أغسطس للدرجة الأولى.

وينتظر الاتحاد الفرنسي نتيجة اجتماع الاتحاد الأوروبي المُقرر يوم 17 يونيو المقبل بشأن مواعيد مباريات المسابقات الأوروبية المؤجلة لتأكيد موعد انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد.